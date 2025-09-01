Oana și Vlad Gherman, nași de cununie. Ce ținute au purtat și cine sunt finii lor 

Oana și Vlad Gherman s-au căsătorit religios în urmă cu 1 an și câteva luni, iar acum a venit rândul lor să fie nași de cununie.

Cei doi actori au fost pentru prima dată nași de cununie și s-au bucurat de atmosfera de poveste la nunta finilor lor.

Oana și Vlad Gherman, pentru prima oară nași de cununie

Vlad și Oana Gherman au ales să le devină nași de cununie unor prieteni vechi de-ai lor, fiind onorați să lege această legătură și mai puternică, transformându-se din prieteni în nași și fini.

Nunta a avut loc în acest weekend, iar Oana și Vlad s-au distrat din plin și s-au simțit onorați să facă parte din povestea vieții prietenilor lor, Sorina și Alex.

Vlad și Oana au mai postat de-a lungul timpului imagini cu cei care au devenit de curând finii lor pentru că ei au mers împreună în mai multe vacanțe cu gașca.

Se pare că soții Gherman nu au stat nicio secundă pe gânduri când au fost întrebați dacă își doresc să fie nașii lor și au acceptat bucuroși să își transforme prietenii în familie.

La nunta Sorinei și a lui Alex, Oana a purtat o rochie lungă în culori vii, cu imprimeu floral, o pereche de sandale cu toc mic, un colier la gât, un machiaj simplu și părul strâns în coc la spate. Vlad Gherman a optat pentru o cămașă simplă de vară și o pereche de pantaloni casual, ambele în nuanțe de verde, asortat cu o pereche de pantofi deschiși la culoare.

Vlad a postat o serie de trei fotografii cu finii lor în care toți patru zâmbeau și se bucurau de minunatul eveniment. La descrierea postării, Vlad Gherman a scris:

„Casă de piatră finilor noştri iubiiiiiți! Să ne trăiască fericiți şi să ne fim alături până la adânci bătrâneți. Felicităăări, dragilooooor!”.

În ultimul timp, Vlad și Oana Gherman și-au făcut mai mult timp pentru ei, acordând mai multă atenție plăcerilor lor, sportului și unei alimentații sănătoase. Chiar dacă în prezent nu au proiecte pe termen lung, cum au fost serialele în care au jucat până acum, cei doi au mai multe colaborări cu branduri de top pe partea de influencing, reușind astfel să își suplimenteze veniturile.

Oana i-a anunțat recent pe urmăritorii ei de pe contul său de Instagram că urmează să meargă în Grecia cu Vlad pentru a doua oară vara aceasta și abia așteaptă să se bucure din plin de experiennță.

Prin faptul că și-au prioritizat starea de bine și starea de sănătate, Oana și Vlad radiază și se vede că iubirea lor înflorește pe zi ce trece, având o căsnicie frumoasă.

