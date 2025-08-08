Oana Gherman și-a sărbătorit ziua de naștere. Iată ce gânduri au copleșit-o într-o zi atât de specială și ce urare și-a făcut de una singură.

Oana și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi din țară, a cărui iubire crește de la o zi la alta din ce în ce mai mult. Cei doi sunt împreună de 4 ani, iar în urmă cu un an s-au căsătorit în fața altarului, având parte de o nuntă ca în povești.

Actorii sunt de nedespărțit încă de când s-au cuplat și imortalizează fiecare moment important petrecut împreună încă din prima zi de relație, demonstrând cât de importante sunt amintirile pentru ei, indiferent că vine vorba despre fotografii sau videoclipuri.

Recent, Vlad Gherman și-a surprins iubita în ipostaze inedite, cu zâmbetul pe față, și i-a transmis câteva cuvinte cu însemnătate cu ocazia împlinirii vârstei de 35 de ani. Nici Oana nu s-a lăsat mai prejos și a publicat în online un mesaj cu un puternic impact emoțional, făcând câteva dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta.

Descoperă în rândurile de mai jos ce gânduri i-au legat și mai mult în această zi atât de importantă!

Vlad Gherman, urare copleșitoare pentru soția lui cu ocazia zilei de naștere. Oana Gherman a strălucit de aniversarea sa

Oana Gherman a avut parte de unele dintre cele mai frumoase surprize de ziua ei, atât din partea soțului său, cât și din partea celor mai apropiați prieteni. Dacă, inițial, aniversarea a început cu o mică petrecere la miezul nopții, când cele mai importante persoane din viața ei s-au prezentat la ușă cu un tort, baloane, lumânări, trompete, flori, cadouri, coifuri și șampanie pentru a o surprinde cu adevărat, spre seară totul a continuat în intimitate, alături de Vlad Gherman, care a știut exat cum să o facă pe soția lui să se simtă cel mai bine într-o zi atât de specială.

Toate momentele au fost imortalizate, însă fanii au fost în continuare surprinși să vadă că actorul i-a transmis și câteva gânduri emoționante, prin care și-a arătat dragostea pe care i-o poartă.

„La mulți ani, iubirea mea. Nu mă pricep să aranjez în cuvinte ceea ce simt așa frumos cum o faci tu de fiecare dată când e ziua mea, dar voi lăsa pozele astea doua să vorbească de la sine. De ziua ta îți doresc să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, ca aici. Chiar și atunci când nu duc gunoiul, când spăl haine albe cu cele colorate sau când îngrămădesc toate rufele în dulap și îți zic că “acum e curat în casă” îți doresc să ai grijă de sănătatea ta pentru că norocoasă și fericită ești ca na, de asta am apărut în viața ta și să ai multă răbdaaaaaaare cu mine. Te iubesc, suflete!” a scris acesta în mediul online, publicând și două fotografii de-a dreptul superbe.

„E frumos tare și mesajul tău, iubite. Presărat cu umor, iubire și realism. Mulțumesc, iubite” a răspuns aceasta în secțiunea de comentarii, urmând ca spre seară soțul ei să posteze din nou în online imagini cu aceasta.

„35 de (primă)veri dintre care 4 petrecute cu mine. Sunt norocos să te am. Te iubesc! La mulți ani! PS: Nu știu ce dorință ți-ai pus, dar sper să se îndeplinească mai repede decât a durat să o pui în gând.” a scris acesta în dreptul videoclipului în care Oana apare alături de el la un restaurant suflând în lumânare, cu mare bucurie pe chip și cu un zâmbet contagios.

Oana Gherman, mesaj cu însemnătate cu ocazia împlinirii vârstei de 35 de ani

Așa cum a făcut-o și anul trecut, Oana Gherman a decis să publice în online un mesaj lung, prin care și-a exprimat toate gândurile și prin care i-a emoționat profund pe fani.

Ea și-a urat singură un mesaj, demonstrând cât este de puternică, în pofida situațiilor grele prin care a trecut anul acesta. Iată despre ce mesaj este vorba!

„La mulți ani mie!!! În primul rând, mulțumesc oamenilor dragi care mi-au făcut ziua atât de specială, unii sunt în aceat video, alții nu. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru iubirea voastră.

Apoi, mulțumesc pentru anii care m-au adus aici, așa cum au fost. Cu bune, cu rele, cu bucuriile și dezamăgirile lor, împlinirile și suferințele, câștigurile și pierderile. Încerc să trag linie și să conștientizez pe unde e “de umblat”. Ce e de schimbat, să fiu mai recunoscătoare pentru ce am primit bun- să știu să păstrez, să las la o parte ce nu îmi face bine- și toate astea în raport cu mine, adică la mine vreau să mă uit, în primul rând. Mulțumesc, sunt aici, înconjurată de iubire și bucurie, atunci când contează cu adevărat.

Am trecut prin câteva, nu pot să le spun “momente”, “experiențe”, au fost mai mult decât atât, grele, între 34 și 35, dar uite că am reușit să le supraviețuim. 34, te-am rugat să fii blând cu mine, nu prea ți-a ieșit cu toate, dar mă uit către 35 cu mai puține așteptări, cu sufletul puțin mai ars, dar mai deschis către mai bine în raport cu sine.

La mulți ani mie, se cristalizează ușor, dar din ce în ce mai accentuat, următoarele atitudini și credințe, cu fiecare an care trece:

îmi pasă mai puțin de ce spun alții, mă interesează mai mult ce gândesc eu despre mine, aici este lupta de convingere pentru care merită să depun efort.

poți să ajuți oamenii dragi din viața ta în măsura în care ei au resursele de a se ajuta pe sine, nu poți depunde efortul în locul lor, poți să încerci să oferi sprijin și iubire, dar e în regulă să te detașezi atunci când ele se lovesc constant de un zid al neacceptării reale. Nu renunț, dar nu mai las să mă consume atât de mult, am nevoie de energie să mă construiesc pe mine, nu sunt în poziția în care să pot salva pe altcineva decât pe mine.

corpul dă semnale când ceva e în neregulă, cu cât îl ignor mai mult, cu atât problema se agravează în timp. Prevenție, atenție, atenție la modul de gândire. Gândul are puterea de a modifica concretul corpului meu.

*restul în comentarii, printre mesajele voastre cu urări pentru care vă mulțumesc din suflet”

Iată și videoclipul ales:

