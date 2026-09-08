Naba Salem, mărturisiri despre problemele de sănătate. Diagnosticul primit și calvarul prin care a trecut în această vară

Naba Salem a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și perioada dificilă de recuperare. Vedeta a dezvăluit și detalii despre noul rol de la Insula Iubirii.

Naba Salem a vorbit în exclusivitate despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. După o vară dificilă, petrecută în recuperare, vedeta și-a deschis sufletul în exclusivitate pentru Spynews și a povestit despre evoluția stării sale, dar și despre provocările prin care a trecut în ultimele luni.

În prezent, Naba este „ispita din culise” la Insula Iubirii, sezonul 10. Noul rol îi permite să se apropie de concurenți și să surprindă povești și momente care se petrec în spatele camerelor de filmat. Proiectul reprezintă o premieră pentru emisiune și vine după participarea sa în sezonul precedent.

Dincolo de proiectele profesionale, Naba a traversat o perioadă delicată în plan personal, fiind nevoită să acorde o atenție deosebită problemelor de sănătate și recuperării.

Naba Salem, despre noul rol de la Insula Iubirii

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Vedeta este încântată de noua provocare și spune că, de această dată, a avut acces la toate „bonfire-urile”, fără ca participanții să știe că ea se află acolo.

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„Este o premieră la Insula Iubirii și mă bucur tare mult să fac parte încă o dată din acest proiect, doar că din alt rol. Sunt ispita din culise de această dată. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Am acces la toate bonfire-urile, deci, contrar modului în care am fost anul trecut, a fost o provocare pentru mine. Niciun concurent nu a știut că sunt acolo. În schimb, ispitele au știut, și cele masculine, și cele feminine, pentru că intram în fiecare casă. Ce crezi, găseam eu momente să storc informații de la fiecare. Fiți cu ochii pe noi! Descărcați AntenaPLAY, cine nu are, pentru că eu voi fi pe AntenaPLAY și în online foarte mult!”, a dezvăluit Naba pentru Spynews.

Naba Salem continuă recuperarea după problemele de sănătate

Pe lângă proiectul de la Insula Iubirii, Naba și-a petrecut vara concentrându-se asupra sănătății sale. Vedeta a mărturisit că recuperarea este una de durată și că medicii i-au estimat o perioadă de până la doi ani pentru recuperarea coloanei.

Naba a dezvăluit că, la un moment dat, situația sa a fost atât de dificilă încât nu mai putea nici măcar să meargă sau să se ridice din pat. În prezent, însă, spune că a făcut progrese și poate merge.

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„Trebuie să-mi continui recuperările. La mine durează... În ce stadiu sunt? Momentan am putut să umblu. Deci nu puteam nici să umblu, nu mai puteam să mă ridic din pat la un moment dat. Mi-au dat 18 luni până la 24 de recuperare pentru coloană, ca să nu mă operez, pentru că nu vreau să mă operez. Dar pot să zic că mi-am făcut prieteni foarte buni în domeniul medicinei toată vara”, a dezvăluit Naba.

În această perioadă, vedeta a ales să își pună sănătatea pe primul loc. Totodată, relația sa cu Cătălin Brânză s-a încheiat, iar cei doi au rămas prieteni.

Când se difuzează Insula Iubirii, sezonul 10

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii se vede la Antena 1 și în AntenaPLAY. Noul sezon îi aduce pe telespectatori înapoi în Thailanda, acolo unde cuplurile sunt puse la încercare de ispitele masculine și feminine.