Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o: „Arată fabulos”

Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o: „Arată fabulos”

Pamela Anderson a renunțat la blondul caracteristic. Iată ce schimbare de look majoră a făcut actrița.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 16:28 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 16:29
Galerie
Pamela Anderson, schimbare radicală de look | GettyImages, Hepta

Pamela Anderson este una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood. Actrița a încins imaginația multora ani la rândul, iar în ultimii ani a dat dovadă de multă eleganță și naturalețe. A renunțat la machiaj și a decis să își arate frumusețea naturală.

Recent, Pamela și-a uimit fanii când a renunțat și la blondul caracteristic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Pamela Anderson a lansat propriul brand de murături. Care e prețul unui borcan și ce face cu banii obținuți

Articolul continuă după reclamă

Ce schimbare de look și-a făcut Pamela Anderson

Recent, Pamela Anderson a debutat o schimbare în premieră. Actrița a renunțat la blond și chiara și la coafura sofisticată din ultimul timp. La 58 de ani, vedeta a apărut la Paris Fashion Week cu un look nou: s-a tuns mult mai scurt, are chiar și breton, și s-a vopsit. Nuanța de roșu cupru a actriței a atras rapid atenția tuturor.

Citește și: Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul

Fotografia este postată de fotograful Marco Bahler pe Instagram și este realizată pentru revista Vogue. Descrierea este: „Pamela arată fabulos cu noua culoare a părului.”

Vedeta poartă o rochie ivoar din satin de la One Of, la care a decis să nu poarte bijuterii. De asemenea, machiajul este unul minimal și foarte natural.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Pamela Anderson și Liam Neeson, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Gesturile care i-au dat de gol

Potrivit unei surse, noul look se datorează lui John Nollet și este realizat pentru un nou proiect cinematografic în care va fi implicată actrița. Filmul este regizat de Michael Cera, fiind debutul acestuia, Love is Not the Answer, cu Steve Coogin și Jamie Dornan. Filmările vor începe imediat după încheierea Paris Fashon Week.

Pamela Anderson și-a dorit să semene cu actrițele franțizoaice Bibi Anderson și Liv Ullman, dar și cu actrița suedeză Gunnel Lindblum.

Citește și: Pamela Anderson „insistă” să rămână singură. De ce nu mai vrea să audă vedeta de căsnicie, după șase mariaje

colaj pamela anderson
+144
Mai multe fotografii

De la părul voluminos și blond din Baywatch, în anii '90, Pamela Anderson a făcut o serie de schimbări, fie pentru aparițiile în proiecte cinematografice, fie pentru propriul confort și propria plăcere. Vedeta și-a câștigat încrederea în sine, în naturalețe și produse de calitate odată cu trecerea timpului.

Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare...
Înapoi la Homepage
AS.ro Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Observatornews.ro Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule" Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o” Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată Reginei Maria
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă pe scenă
E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor Libertatea.ro
De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
7 ani de ilegalitate: interzicerea cumulului salariului cu pensia de handicap. De șapte ani, Codul Muncii este neconstituțional
7 ani de ilegalitate: interzicerea cumulului salariului cu pensia de handicap. De șapte ani, Codul Muncii este... Jurnalul
Fratele lui Liviu Rebreanu, Emil, a refuzat să lupte contra românilor și a murit strigând Trăiască România Mare
Fratele lui Liviu Rebreanu, Emil, a refuzat să lupte contra românilor și a murit strigând Trăiască România Mare Kudika
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului Playtech
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele... Redactia.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol Observator
Mit și adevăr despre fibromul uterin – trebuie întotdeauna operat dacă vrei să ai un copil?
Mit și adevăr despre fibromul uterin – trebuie întotdeauna operat dacă vrei să ai un copil? MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor
Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor Gandul
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Jennifer Lopez a făcut dezvăluiri sincere despre divorțul de Ben Affleck: „A fost o perioadă cu adevărat grea”
Jennifer Lopez a făcut dezvăluiri sincere despre divorțul de Ben Affleck: „A fost o perioadă cu adevărat grea” ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x