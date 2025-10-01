Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o: „Arată fabulos”

Pamela Anderson a renunțat la blondul caracteristic. Iată ce schimbare de look majoră a făcut actrița.

Pamela Anderson este una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood. Actrița a încins imaginația multora ani la rândul, iar în ultimii ani a dat dovadă de multă eleganță și naturalețe. A renunțat la machiaj și a decis să își arate frumusețea naturală.

Recent, Pamela și-a uimit fanii când a renunțat și la blondul caracteristic.

Ce schimbare de look și-a făcut Pamela Anderson

Recent, Pamela Anderson a debutat o schimbare în premieră. Actrița a renunțat la blond și chiara și la coafura sofisticată din ultimul timp. La 58 de ani, vedeta a apărut la Paris Fashion Week cu un look nou: s-a tuns mult mai scurt, are chiar și breton, și s-a vopsit. Nuanța de roșu cupru a actriței a atras rapid atenția tuturor.

Fotografia este postată de fotograful Marco Bahler pe Instagram și este realizată pentru revista Vogue. Descrierea este: „Pamela arată fabulos cu noua culoare a părului.”

Vedeta poartă o rochie ivoar din satin de la One Of, la care a decis să nu poarte bijuterii. De asemenea, machiajul este unul minimal și foarte natural.

Potrivit unei surse, noul look se datorează lui John Nollet și este realizat pentru un nou proiect cinematografic în care va fi implicată actrița. Filmul este regizat de Michael Cera, fiind debutul acestuia, Love is Not the Answer, cu Steve Coogin și Jamie Dornan. Filmările vor începe imediat după încheierea Paris Fashon Week.

Pamela Anderson și-a dorit să semene cu actrițele franțizoaice Bibi Anderson și Liv Ullman, dar și cu actrița suedeză Gunnel Lindblum.

De la părul voluminos și blond din Baywatch, în anii '90, Pamela Anderson a făcut o serie de schimbări, fie pentru aparițiile în proiecte cinematografice, fie pentru propriul confort și propria plăcere. Vedeta și-a câștigat încrederea în sine, în naturalețe și produse de calitate odată cu trecerea timpului.