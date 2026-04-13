Paște ca-n povești pentru Olivia Păunescu! Tradiția care o ține ore întregi în bucătărie alături de sora ei

Olivia Păunescu, prezentatoarea de la Observator 12, a vorbit despre tradițiile pe care ea și sora ei le păstrează în fiecare an de Paște.

Departe de agitația studioului TV, prezentatoarea se transformă într-o adevărată „artistă” a ouălor vopsite, păstrând cu sfințenie o tradiție de familie.

Dacă mama este „regina” preparatelor tradiționale, Olivia și sora ei sunt responsabile de unul dintre cele mai colorate simboluri ale sărbătorii. Si nu vorbim despre câteva ouă decorative, ci despre un adevărat maraton culinar care începe dis-de-dimineață și se termină… cu mâinile colorate, dar cu sufletul plin.

Vedeta a povestit cu sinceritate și umor cum arată această tradiție care le aduce împreună în bucătărie:

"În fiecare an, de Paște, eu și sora mea avem aceeași „misiune” în familie: vopsitul ouălor. Și nu facem doar câteva… cam 100 ne ies în fiecare an Suntem mulți la masa de Paște, așa că trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor! Mai ales că mama gateste absolut delicios restul preparatelor. Ne apucăm dis-de-dimineață și petrecem ore bune in bucătărie. Suntem tare mândre de ce ne-a ieșit, chiar dacă la final avem și mâinile la fel de colorate ca ouăle Dar face parte din farmecul tradiției și din bucuria de a face ceva împreună, an de an", a povestit Olivia Păunescu.

Atmosfera din casa familiei Păunescu pare desprinsă dintr-un film: râsete, povești, rețete transmise din generație în generație și o masă de Paște care adună pe toată lumea laolaltă. Într-o lume în care totul se mișcă rapid, vedeta Observator demonstrează că adevărata bucurie vine din lucrurile simple: timp petrecut în familie, tradiții păstrate cu drag și… 100 de ouă vopsite cu multă răbdare și voie bună.

Olivia Păunescu se mândrește cu mama și sora ei și postează adesea imagini cu ele ori de câte ori are ocazia. Prezentatoarea știrilor Observator împărtășește cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare și imagini, dar și întâmplări din viața ei de zi cu zi.

