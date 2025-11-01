Ce pasiune cu stil are Olivia Păunescu. Puțini știu cu ce se ocupă când nu este la pupitrul știrilor Observator 12

Olivia Păunescu întâmpină oamenii cu zâmbetul pe buze în timpul săptămânii la Observator 12, însă puțini știu ce pasiune are.

Ce pasiune cu stil are Olivia Păunescu | Instagram

Olivia Păunescu aduce știrile aproape de români la Observator 12, împreună cu Mihaela Călin și Valentin Butnaru. Jovialitatea, profesionalismul și frumusețea sa i-au cucerit pe telespectatori.

Deși mulți o cunosc de ani de zile de pe ecranul televizorului, puțini știu ce pasiuni are când nu este la pupitrul știrilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Olivia Păunescu, detalii despre relația cu soțul ei. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Articolul continuă după reclamă

Olivia Păunescu, pasiune pentru frumusețe și eleganță

Puțini știu că Olivia Păunescu deține un atelier de modă. Orlette este un mic colț de lume în care visurile prezentatoarei TV capătă contur. Olivia se joacă îmbinând culori vesele, forme delicate și materiale deosebite, construind astfel colecții autentice pentru fiecare client.

Citește și: Cum arată Olivia Păunescu la plajă, când renunță la ținutele sobre de la pupitrul știrilor. Ipostaza în care rar este văzută

„Eu nu realizez rochii pe măsuri standard. La Orlette, fiecare clientă este consiliată, stăm de vorbă, vedem ce trebuie să scoatem în evidență, ce trebuie mascat și creăm un produs personalizat”, este menționat pe site-ul oficial al atelierului.

Citește și: Observator 12, jurnalul de prânz preferat al românilor, împlinește 6 ani! Creștere spectaculoasă de 17% în audiență

Această viziune prinde contur pe zi ce trece și pune un zâmbet pe fața celor care îi trec pragul atelierului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Olivia Păunescu, zi de naștere departe de casă! Prezentatoarea Observator Antena 1, apariție răvășitoare pe plajele din Dubai

Frumoasa prezentatoare se mândrește cu creațiile sale și le poartă la pupitrul știrilor.

Mai mult decât atât, în octombrie 2019, când s-a căsătorit, Olivia Păunescu a creat la Orlette rochiile domnișoarelor de onoare, dar și pe cele ale mamei și surorii sale, Anda. Creativitatea și pasiunea pentru haine și stilizare le moștenește de la mama sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Gala Premiilor iUmor sezonul 15, 23 decembrie 2023. Olivia Păunescu, apariție elegantă la iUmor: „Și după șapte ani ce ați făcut?”

Olivia și soțul său formează un cuplu de 13 ani. Prezentatoarea TV și-a început cariera în televiziune la doar 19 ani, când făcea parte din echipa de balet a emisiunii Surprize, surprize. Deși soțul său nu este o persoană publică, acesta o susține necondiționat în tot ceea ce face, bucurându-se de succesul ei.