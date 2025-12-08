Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două

Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două

Prezentatoarea de la Observator și-a surprins fanii cu două fotografii superbe în care apare alături de mama și de sora ei. Cum arată cea care i-a dat viață și cea care îi seamănă perfect.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 14:50 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 16:44
Galerie
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei | Antena 1

Olivia Păunescu este una dintre prezentatoarele de la pupitrul știrilor Observator care aduc în fiecare zi de la ora 12:00 unele dintre cele mai importante noutăți ale zilei.

Deși pe ea o cunoaște o țară întreagă, puțini sunt cei care știu de unde a moștenit aceasta trăsăturile superbe și zâmbetul cu care i-a obișnuit aproape zilnic pe cei de acasă, transmițându-le o bună dispoziție ori de câte ori are ocazia în pofida știrilor care vin cu o încărcătură emoțională mai grea.

Recent, frumoasa prezentatoare a postat pe Instagram mai multe fotografii alături de cea care i-a dat viață, dar și de sora ei care îi seamănă izbitor.

Iată cât de frumoase sunt, cât de bine seamănă și ce mesaj a transmis Olivia Păunescu cu ocazia sărbătorilor care au început să își facă simțită prezența încă de pe acum!

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce pasiune cu stil are Olivia Păunescu. Puțini știu cu ce se ocupă când nu este la pupitrul știrilor Observator 12

Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două

Olivia Păunescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, însă puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă aceasta în timpul ei liber.

Pasionată de frumusețe, stil și eleganță, aceasta deține un atelier de modă prin care reușește să își transforme visurile în realitate prin hainele pe care le creează în funcție de fiecare cumpărător.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aceasta a lansat o nouă colecție de rochii superbe, pe care și-a dorit să le promoveze într-un mod inedit, pozând alături de mama și de sora ei.

„Sărbătorile sunt întotdeauna mai luminoase când suntem împreună. Alături de mamica noastră și de sora mea, Anda, sărbătorim iubirea, recunoștința și magia acestui sezon. Purtăm cu bucurie ținute din colecția de sărbători Orlette care ne fac să ne simțim nu doar frumoase, ci și mai aproape una de cealaltă. Familia rămâne cel mai prețios dar. Vă iubesc!” a scris aceasta în descrierea unei fotografii pe care a postat-o la începutul lunii decembrie.

Citește și: Olivia Păunescu, detalii despre relația cu soțul ei. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Și de Sfântul Nicolae aceasta a postat o fotografie cu cele două, amintind din nou de cât de importante sunt cele două pentru ea.

„În seara asta vine Moș Nicolae, dar cel mai frumos dar pentru mine este să le am aproape. Momentele astea, pline de căldură și zâmbete, îmi amintesc mereu ce înseamnă acasă” a scris aceasta.

Iată și fotografiile superbe:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Olivia Păunescu, zi de naștere departe de casă! Prezentatoarea Observator Antena 1, apariție răvășitoare pe plajele din Dubai

Olivia Păunescu obișnuiește să le surprindă pe cele mai importante femei din viața ei cu piesele vestimentare din colecțiile pe care le creează, iar într-un interviu acordat pentru TVMania, aceasta a vorbit despre unele dintre rochiile memorabile pe care i le-a făcut surorii ei.

Olivia Păunescu în platoul Observator
+6
Mai multe fotografii

„Cred că toate piesele pe care i le-am făcut au însemnat ceva la momentul respectiv. În sensul în care a fost admirata şi s-a simţit minunat în creaţiile Orlette. Şi de fapt asta mi-am propus încă de la început cu atelierul meu de creaţie. Îmi amintesc că mi-a zis la o rochie că e cea mai frumoasă de până acum. De atunci i-am mai făcut câteva memorabile” spunea aceasta.

Ramona Olaru a împărțit internetul în două tabere rivale cu bradul ei. Ce i-a scos din minți pe internauți...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Observatornews.ro Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Antena 3 Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare
SpyNews Cum se menține Monica Bîrlădeanu în formă. Arată ca la 20 de ani Cum se menține Monica Bîrlădeanu în formă. Arată ca la 20 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x