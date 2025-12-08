Prezentatoarea de la Observator și-a surprins fanii cu două fotografii superbe în care apare alături de mama și de sora ei. Cum arată cea care i-a dat viață și cea care îi seamănă perfect.

Olivia Păunescu este una dintre prezentatoarele de la pupitrul știrilor Observator care aduc în fiecare zi de la ora 12:00 unele dintre cele mai importante noutăți ale zilei.

Deși pe ea o cunoaște o țară întreagă, puțini sunt cei care știu de unde a moștenit aceasta trăsăturile superbe și zâmbetul cu care i-a obișnuit aproape zilnic pe cei de acasă, transmițându-le o bună dispoziție ori de câte ori are ocazia în pofida știrilor care vin cu o încărcătură emoțională mai grea.

Recent, frumoasa prezentatoare a postat pe Instagram mai multe fotografii alături de cea care i-a dat viață, dar și de sora ei care îi seamănă izbitor.

Iată cât de frumoase sunt, cât de bine seamănă și ce mesaj a transmis Olivia Păunescu cu ocazia sărbătorilor care au început să își facă simțită prezența încă de pe acum!

Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două

Olivia Păunescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, însă puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă aceasta în timpul ei liber.

Pasionată de frumusețe, stil și eleganță, aceasta deține un atelier de modă prin care reușește să își transforme visurile în realitate prin hainele pe care le creează în funcție de fiecare cumpărător.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aceasta a lansat o nouă colecție de rochii superbe, pe care și-a dorit să le promoveze într-un mod inedit, pozând alături de mama și de sora ei.

„Sărbătorile sunt întotdeauna mai luminoase când suntem împreună. Alături de mamica noastră și de sora mea, Anda, sărbătorim iubirea, recunoștința și magia acestui sezon. Purtăm cu bucurie ținute din colecția de sărbători Orlette care ne fac să ne simțim nu doar frumoase, ci și mai aproape una de cealaltă. Familia rămâne cel mai prețios dar. Vă iubesc!” a scris aceasta în descrierea unei fotografii pe care a postat-o la începutul lunii decembrie.

Și de Sfântul Nicolae aceasta a postat o fotografie cu cele două, amintind din nou de cât de importante sunt cele două pentru ea.

„În seara asta vine Moș Nicolae, dar cel mai frumos dar pentru mine este să le am aproape. Momentele astea, pline de căldură și zâmbete, îmi amintesc mereu ce înseamnă acasă” a scris aceasta.

Iată și fotografiile superbe:

Olivia Păunescu obișnuiește să le surprindă pe cele mai importante femei din viața ei cu piesele vestimentare din colecțiile pe care le creează, iar într-un interviu acordat pentru TVMania, aceasta a vorbit despre unele dintre rochiile memorabile pe care i le-a făcut surorii ei.

„Cred că toate piesele pe care i le-am făcut au însemnat ceva la momentul respectiv. În sensul în care a fost admirata şi s-a simţit minunat în creaţiile Orlette. Şi de fapt asta mi-am propus încă de la început cu atelierul meu de creaţie. Îmi amintesc că mi-a zis la o rochie că e cea mai frumoasă de până acum. De atunci i-am mai făcut câteva memorabile” spunea aceasta.