Paula Seling, pe mâna medicilor. Clipe de coșmar pentru artistă: „Am suferit o operație”

Paula Seling trece printr-o perioadă dificilă, după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Iată ce a pățit artista.

Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste autohtone. Vocea acesteia a dus România pe scene internaționale la concursuri de prestigiu din industria muzicală.

Recent, a avut parte de o intervenție chirurgicală, iar acum se află în perioada de recuperare.

Citește și: Cum a răspuns Paula Seling după ce a fost întrebată dacă devine din nou mamă și mireasă

De ce a avut nevoie Paula Seling de ajutorul medicilor. Ce probleme de sănătate a acuzat

Articolul continuă după reclamă

Paula Seling trece printr-o perioadă dificilă, aflându-se în recuperare, după ce a ajuns pe mâna medicilr. În urmă cu aproape două luni și-a fracturat clavicula și a ajuns pe masa de operație. Potrivit unei surse, artista a avut nevoie de implant de titan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Paula Seling, imagine emoționantă alături de fiica sa în prima zi de școală. Cât de superbă s-a făcut Elena

„Acum este o perioadă un pic mai complicată pentru că am avut o mică problemă medicală cu o mână. Am suferit o operație de implant de titan pentru că mi-am fracturat clavicula. A fost o situație de care sincer nu mai vreau să vorbesc.

A fost un pic mai greu cu toate, sunt în recuperare acum. Am început să mișc!” a relatat solista.

Citește și: Rețeta inedită de șnițele de post a Paulei Seling. E foarte simplă și ai nevoie de doar trei ingrediente!

Deși a fost o perioadă dificilă, Paula nu a renunțat la concerte și a urcat pe scenă cu mâna bandajată.

„A fost greu că am avut și multe concerte în perioada asta, iar pentru o tehnică vocală bună ai nevoie să-ți implici cam toată musculatura.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Paula Seling, mărturisiri emoționante despre Elena, fetița pe care a adoptat-o. Cum a reacționat când i-a spus prima dată „mamă”

Dar, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc tehnicii pe care am moștenit-o de la maestra mea Gabriela Duțescu, Dumnezeu s-o odihnească. Mai nou, lucrez cu Ioana Mândoiu, o altă terapeută vocală.

Exact cum îți întreții corpul la sală, așa trebuie și cu vocea. În fiecare zi, fac minim o oră de studiu vocal pentru a-mi menține vocea în parametri. Nu am avut niciodată noduli pe corzile vocale, ei apar ca urmare a unei tehnici vocale deficitare”, a explicat Paula Seling.

Citește și: Cum i-a explicat Paula Seling fiicei sale că a divorțat: „Are două case...”. Cum au afectat-o schimbările pe Elena

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Artista a vorbit cu drag și despre sesiunile de înot pe care le făcea alături de fiica sa, Elena. Deși în ultima perioadă nu a putut să i se alăture în bazin, Paula Seling speră ca în curând să poată relua antrenamentele cu fiica sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată Paula Seling, la 43 de ani, într-o rochie scurtă. Artista și-a pus în valoare trupul: „Absolut răvășitoare!”

Solista a mărturisit că înotul a devenit o formă de terapie pentru ea, un refugiu de unde se încarcă de energie.

„Înotul a devenit pentru mine mai mult decât o simplă activitate – e un refugiu, o sursă de energie și bucurie pură. (...) Fiecare sesiune petrecută în apă este un echilibru perfect între relaxare și antrenament. Am învățat să îmi depășesc limitele, să respir mai conștient, să-mi simt corpul mai puternic și mintea mai limpede”, a relatat Paula Seling pe rețelele de socializare.

Astfel că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă în bazin după această perioadă dificilă.