Pe Claudia Schiffer o cunoaște o lume întreagă, dar puțini știu cum arată fiica ei, Clementine, în vârstă de 21 ani

Claudia Schiffer a devenit cunoscută ca una dintre supermodelele de top ale lumii.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 12:00 | Actualizat Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 14:14
Claudia Schiffer, în vârstă de 55 ani, se mândrește cu fiica ei, Clementine, în vârstă de 21 ani, care i-a moștenit atuurile fizice. | Profimedia

Fiica ei, Clementine, în vârstă de 21 ani, se pare că i-a moștenit frumusețea și personalitatea, fiind o fire dezinvoltă și încrezătoare.

Clementine este fiica Claudiei Schiffer din relația cu regizorul Sir Matthew Vaughn. Recent, tânăra în vârstă de 21 ani a atras toate privirile la o petrecere atunci când a apărut purtând un decolteu abisal.

Clementine Vaughn, fiica de 21 ani a Claudiei Schiffer, a atras toate privirile

Vizibil mândră de formele ei, extrem de dezinvoltă și încrezătoare, Clementine și-a etalat bustul amplu într-un corset alb, la o petrecere, înconjurată de prietenele ei.

Cu formele sexy la vedere, Clementine pare că s-a distrat pe cinste la petrecere, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare. Fanii au fost surprinși să o vadă pe fiica celebrului model cât de mult a crescut și s-a maturizat.

De asemenea, fanii nu au putut să nu observe asemănarea izbitoare dintre Clementine și mama ei la vârsta ei. Cele două seamănă ca doua picături de apă, iar mulți admiratori se întreabă dacă tânăra Clementine îi va călca pe urme mamei sale și va avea la rândul ei o carieră în modelling.

Cu un corset extrem de strâns, Clementine a pus pe jar imaginația fanilor care au admirat-o pentru calitățile fizice pe care le-a moștenit de la mama ei.

Tânăra fiica a modelului a crescut la Londra și Suffolk, iar recent s-a mutat la New York, din dorința de a-și explora creativitatea și de a se decide ce dorește să facă pe viitor.

„Am văzut rezultatul succesului. Acum vreau să văd începutul, munca și determinarea”, a spus Clementine despre mutarea ei în SUA.

Claudia și Matthew s-au căsătorit în 2002 și mai au împreună încă doi copii, pe Caspar, în vârstă de 22 ani, și pe Cosima, în vârstă de 15 ani. De când s-au căsătorit, ei locuiesc într-o vilă estimată la 7,5 milioane de lire care se află în Stanningfield, Suffolk.

Dacă la începutul carierei ei, în anii 1980 și 1990, Claudia avea multe proiecte la activ, după ce l-a întâlnit pe Matthew, lucrurile s-au schimbat pentru ea.

„Înainte să-l cunosc pe Matthew, munceam non-stop. Dar când am decis să formăm un cuplu, deodată, am format o nouă lume în jurul nostru. Prioritățile mele s-au schimbat complet. Faptul că am devenit mamă m-a făcut să realizez că asta îmi doream încă de la început”, declara supermodelul la începutul căsniciei ei cu Matthew.

Anul trecut, Claudia Schiffer reafirma faptul că pentru ea prioritatea principală sunt copiii ei și relația cu Matthew, care a transformat-o complet.

Astăzi, supermodelul care arată neschimbată la 55 ani, este o mamă mândră și își susține toți cei trei copii în alegerile lor de carieră, fiind mereu acolo pentru ei.

