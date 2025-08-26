Cum arată Claudia Schiffer la 55 de ani. Supermodelul a pozat într-un costum de baie de aproape 1000 de dolari

Claudia Schiffer a pozat în costum de baie la 55 de ani. Iată cum și-a sărbătorit supermodelul ziua.

Supermodelul Claudia Schiffer a împlinit 55 de ani și a sărbătorit la piscină, într-o atmosferă relaxantă în Grecia.

Cum arată supermodelul Claudia Schiffer la 55 de ani

Timpul pare să fi stat în loc pentru supermodelul care a trecut de 50 de ani. Pentru a-și sărbători ziua la piscină, Claudia a optat pentru un costum de baie alb cu detalii delicate de la Chloé, care conform unei surse ar costa 890 de dolari.

De asemenea, Claudia a ales un machiaj natural și două lanțuri care să-i pună în evidență decolteul. Imaginile au făcut înconjurul internetului, iar supermodelul a primit felicitări din toată lumea, de la nume grele în industria modei, precum Donatella Versace, dar și de la susținători de toate vârstele.

Claudia Schiffer și-a pus amprenta încă din anii '90 asupra industriei fashion, mai ales a costumelor de baie. Ținutele sale iconice sunt preluate de influenceri din zilele noastre, precum Kylie Jenner, care s-a inspirat dintr-o prezentare de modă de acum 30 de ani, în care Claudia Schiffer a purtat un bikini Chanel.

„Aș descrie stilul meu personal ca fiind destul de instinctiv. Aleg ținute care par construite fără efort, fără reguli. Pentru mine, individualitatea și autoexprimarea sunt cele care contează. Îmi place să răsfoiesc arhiva garderobei mele; încă port piesele vestimentare preferate din trecut și am o adevărată comoară din anii '90.

Fiecare dintre acele momente reprezintă o amintire foarte specială. Sper ca fiicele mele [Clementine, 20, și Cosima, 15] să continue să poarte aceste piese speciale în viitor”, spunea ea în cadrul unui interviu.

Claudia Schiffer nu se teme de procesul de îmbătrânire și este recunoscătoare pentru fiecare moment din viață. Aceasta a vorbit despre cum se simte la împlinirea vârstei de 50 de ani.

„Cred că vârsta ar trebui să fie sărbătorită și venerată. Există un motiv pentru care avem torturi și petreceri de ziua noastră, iar eu simt același lucru în ceea ce privește îmbătrânirea an de an. Sunt atât de fericită că împlinesc 50 de ani și nu m-am simțit niciodată mai încrezătoare sau mai fericită în viața mea. Nu încerc să arăt sau să mă simt mai tânără, ci accept prezentul”, declara ea.