Povestea bărbatului care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani. De ce a renunțat, în cele din urmă, la tradiția din Vinerea Mare

Bărbatul care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani a renunțat la tradiția din Vinerea Mare. Care au fost motivele deciziei sale.

Povestea bărbatului care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani este pe cale să se schimbe. Acesta a decis să renunțe la tradiția din Vinerea Mare, iar în spatele deciziei sale se află motive importante.

Ruben Enaje plănuia de patru ani să renunțe la acest obicei, însă tocmai el l-a făcut celebru. Anul acesta, de Vinerea Mare catolică, Ruben a fost răstignit pentru ultima dată. El a început acest ritual încă din 1986, dar acum a decis să-i pună capăt.

Povestea sa este una impresionantă. Ruben este zugrav și se ocupă cu montarea afișelor în San Fernando, Filipine. Ajuns la vârsta de 65 de ani, a hotărât să se retragă din practica ce i-a adus notorietatea.

Articolul continuă după reclamă

Decizia de a trece prin experiența simbolică a răstignirii a venit după un accident grav. Bărbatul a căzut de la etajul trei și a supraviețuit în mod miraculos. A considerat că Dumnezeu i-a oferit o a doua șansă și a ales să se lase răstignit în cadrul procesiunilor de Paște, ca semn de recunoștință.

Inițial, a făcut acest lucru timp de nouă ani. Ulterior, a decis să continue încă 18 ani, rugându-se pentru sănătatea soției și a fiicei sale, care erau bolnave. În timp, ritualul său a devenit cunoscut la nivel internațional.

De ce a renunțat, în cele din urmă, la tradiția din Vinerea Mare

Ritualul din acest an a fost diferit. Ruben i-a rugat pe participanți să evite loviturile sau alte forme de violență excesivă. De asemenea, crucea pe care a purtat-o a fost mai ușoară, cântărind aproximativ 20 de kilograme, față de cele 37 de kilograme din anii anteriori.

Motivul principal pentru care Ruben Enaje a decis să renunțe este vârsta înaintată. În acest an, din cauza stării sale fizice, i-au fost străpunse doar palmele, nu și picioarele, așa cum se întâmpla în trecut.

Soția sa, Juanita Enaje, a declarat că l-a rugat ani la rând să renunțe la acest obicei periculos. Aceasta a mai spus că bărbatul are probleme de sănătate, în special la plămâni, cauzate de munca sa zilnică.

Primii 27 de ani de participare au fost prelungiți ulterior, deoarece autoritățile nu au reușit să găsească un voluntar care să-i ia locul. Comunitatea locală a fost reticentă în a continua această tradiție extremă.

În cadrul ultimei sale răstigniri, Ruben s-a rugat pentru pacea mondială. La final, consiliul legislativ local i-a acordat titlul de „comoară culturală din San Fernando”, în semn de recunoaștere pentru devotamentul său.

Se pare însă că tradiția nu se va opri. Un nou voluntar, Arnold Maningo, în vârstă de 47 de ani, este pregătit să ducă mai departe acest obicei. Alți șapte bărbați s-au înscris pentru a participa în viitor, fiind în prezent supuși unor evaluări medicale.

Ritualul crucificării, practicat ca formă de penitență în perioada pascală, a devenit celebru la nivel internațional. Acesta ar fi început în 1962, iar în fiecare an atrage între 5.000 și 10.000 de participanți și curioși.