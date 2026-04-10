Povestea bărbatului care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani. De ce a renunțat, în cele din urmă, la tradiția din Vinerea Mare

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 14:53 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 14:54
Ritualul crucificării, practicat ca formă de penitență în perioada pascală, a devenit celebru la nivel internațional. | Getty Images

Povestea bărbatului care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani este pe cale să se schimbe. Acesta a decis să renunțe la tradiția din Vinerea Mare, iar în spatele deciziei sale se află motive importante.

Ruben Enaje plănuia de patru ani să renunțe la acest obicei, însă tocmai el l-a făcut celebru. Anul acesta, de Vinerea Mare catolică, Ruben a fost răstignit pentru ultima dată. El a început acest ritual încă din 1986, dar acum a decis să-i pună capăt.

Povestea sa este una impresionantă. Ruben este zugrav și se ocupă cu montarea afișelor în San Fernando, Filipine. Ajuns la vârsta de 65 de ani, a hotărât să se retragă din practica ce i-a adus notorietatea.

Decizia de a trece prin experiența simbolică a răstignirii a venit după un accident grav. Bărbatul a căzut de la etajul trei și a supraviețuit în mod miraculos. A considerat că Dumnezeu i-a oferit o a doua șansă și a ales să se lase răstignit în cadrul procesiunilor de Paște, ca semn de recunoștință.

Inițial, a făcut acest lucru timp de nouă ani. Ulterior, a decis să continue încă 18 ani, rugându-se pentru sănătatea soției și a fiicei sale, care erau bolnave. În timp, ritualul său a devenit cunoscut la nivel internațional.

Citește și: Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică

De ce a renunțat, în cele din urmă, la tradiția din Vinerea Mare

Ritualul din acest an a fost diferit. Ruben i-a rugat pe participanți să evite loviturile sau alte forme de violență excesivă. De asemenea, crucea pe care a purtat-o a fost mai ușoară, cântărind aproximativ 20 de kilograme, față de cele 37 de kilograme din anii anteriori.

Motivul principal pentru care Ruben Enaje a decis să renunțe este vârsta înaintată. În acest an, din cauza stării sale fizice, i-au fost străpunse doar palmele, nu și picioarele, așa cum se întâmpla în trecut.

Soția sa, Juanita Enaje, a declarat că l-a rugat ani la rând să renunțe la acest obicei periculos. Aceasta a mai spus că bărbatul are probleme de sănătate, în special la plămâni, cauzate de munca sa zilnică.

Primii 27 de ani de participare au fost prelungiți ulterior, deoarece autoritățile nu au reușit să găsească un voluntar care să-i ia locul. Comunitatea locală a fost reticentă în a continua această tradiție extremă.

În cadrul ultimei sale răstigniri, Ruben s-a rugat pentru pacea mondială. La final, consiliul legislativ local i-a acordat titlul de „comoară culturală din San Fernando”, în semn de recunoaștere pentru devotamentul său.

Se pare însă că tradiția nu se va opri. Un nou voluntar, Arnold Maningo, în vârstă de 47 de ani, este pregătit să ducă mai departe acest obicei. Alți șapte bărbați s-au înscris pentru a participa în viitor, fiind în prezent supuși unor evaluări medicale.

Ritualul crucificării, practicat ca formă de penitență în perioada pascală, a devenit celebru la nivel internațional. Acesta ar fi început în 1962, iar în fiecare an atrage între 5.000 și 10.000 de participanți și curioși.

Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea ast... Sofia Vicoveanca nu a depășit problemele de sănătate. Starea artistei la câteva luni de la infarct: „Nu m-ați găsit prea...
AS.ro Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO
Observatornews.ro Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile
SpyNews Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Viitorul stadion al Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul, făcut de ministrul de Interne pe Arena Națională
Viitorul stadion al Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul, făcut de ministrul de Interne pe...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ce surpriză romantică i-a făcut Steve Ant iubitei sale Ramona Olaru în vacanță.
Ce surpriză romantică i-a făcut Steve Ant iubitei sale Ramona Olaru în vacanță. "Îmi topești inima"
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea vloggerul. „Este suma cu care el a mințit o țară întreagă”
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își bată nevasta…”
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își... Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște Hello Taste
