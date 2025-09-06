Detaliul observat de internauți la Donald Trump, după lunga lui absență: „Nu este el. E o dublură”. Ce l-ar fi dat de gol

Internauții pun la îndoială autenticitatea apariției publice a lui Donald Trump, după ce președintele SUA a ieșit din Casa Albă pentru prima dată în mai multe zile.

Donald Trump a bifat prima apariție după o absență de o săptămână, dar internauții cred că nu este el | Profimedia

Președintele SUA, în vârstă de 79 de ani, nu se află pentru prima dată în postura de a fi nevoit să nege speculațiile din mediul online. În urmă cu câteva luni, a pus capăt teoriilor conspirației privind „dublura” soției sale, Melania Trump. Acum, potrivit celor mai recente zvonuri care circulă pe X, oamenii cred că starea lui de sănătate este gravă sau chiar că ar fi mort.

Detaliul observat de internauți la Donald Trump, după lunga lui absență. Oamenii cred că nici nu este el

Pe data de 1 septembrie, Donald Trump a chemat reporterii la o conferință de presă în Biroul Oval, după o absență de mai multe zile din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, fotografiile surprinse de paparazzi la fața locului nu au făcut decât să exacerbeze ideea tot mai răspândită că este pe cale să demisioneze din funcție, transmite unilad.com.

Reacționând la o imagine în prim-plan cu chipul Președintelui SUA, în care pare umflat la față și complet transformat, un utilizator X a scris: „Poate că e doar părerea mea, dar nu seamănă deloc cu Trump”..

„Ha ha, acela nu e Trump, e dublura lui”, a afirmat altcineva, în timp ce un al treilea s-a îngrijorat: „Bine, poate că într-adevăr e pe moarte”.

Nu este nici prima dată când se vorbește despre „dublura” lui Trump. În iunie, o fotografie de grup cu președintele SUA la summitul NATO, din Oland, a stârnit câteva reacții negative pe rețelele sociale, deoarece acesta părea mai scund decât de obicei, în comparație cu omologii săi.

„Evident că nu este cel adevărat. Nu este suficient de înalt. Mi-a plăcut că oamenii au remarcat că apare în mai multe locuri simultan”, se arată într-un comentariu.

„Acela... acela nu este Trump” și „Când am văzut un videoclip de mai devreme, m-am întrebat de ce este atât scund”, au reacționat alți doi utilizatori, mai transmite sursa citată.

În ciuda observațiilor bizare, motivele pentru care Donald Trump ar putea părea mai scund sunt probabil mult mai puțin interesante.

Anterior, el a fost înregistrat cu o înălțime de 1,90 m și o greutate de 102 kg, la controlul medical anual. Într-o fotografie, el stă lângă regele Willem-Alexander al Olandei, care are, potrivit surselor, 1,88 m înălțime, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, care se spune că are puțin peste 1,83 m.

Cu toate acestea, liderul american pare puțin mai scund decât Willem-Alexander și doar un pic mai înalt decât Erdogan, când ar trebui să fie mai înalt decât amândoi, iar o explicație ar fi că Trump are aceeași înălțime ca întotdeauna, singura diferență fiind că a stat lângă alți bărbați destul de înalți, iar asta l-a făcut să pară mai scund.

Alți sceptici ai teoriei conspirației au subliniat faptul că încălțămintea lui Trump ar putea contribui la o ușoară diferență de înălțime sau că este o chestiune legată de postură.

Între timp, Donald Trump s-a grăbit să infirme zvonurile potrivit cărora ar fi decedat, postând recent pe Truth Social o declarație cu un ton specific: „NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN VIAȚA MEA. De asemenea, DC ESTE O ZONĂ FĂRĂ CRIMINALITATE! Președintele DJT”.

Acesta a fost răspunsul la un susținător al mișcării MAGA care scria: „Joe Biden putea să dispară zile întregi fără să apară în public, iar mass-media spunea că este «în formă maximă» și «la apogeul carierei». Între timp, el purta scutece și dormea. Președintele Trump lucrează mai multe ore în public decât orice alt președinte din istoria SUA, iar mass-media se panichează dacă dispare 24 de ore. Un dublu standard comic”.

Nici Vicepreședintele JD Vance nu a ajutat neapărat la rezolvarea problemei, declarând pentru USA Today că ar fi fericit să preia funcția dacă șefului său i s-ar întâmpla ceva catastrofal.

„Am avut parte de multă pregătire la locul de muncă în ultimele 200 de zile, dar președintele se bucură de o stare de sănătate foarte bună. Are o energie incredibilă”, a spus el.

„Deși majoritatea persoanelor care lucrează în jurul președintelui Statelor Unite sunt mai tinere decât el, cred că vom descoperi că el este de fapt ultima persoană care se culcă, ultima persoană care dă telefoane noaptea și prima persoană care se trezește și prima persoană care dă telefoane dimineața”, a mai adăugat acesta.