Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri

Mihai Bendeac a anunțat „Băieți de oraș” revine pe marile ecrane. Filmările au început deja, iar fanii sunt în delir. Cum arată Roby Roberto, Malone, Gina Felea sau Dorian, la 9 ani de la premiera serialului de comedie.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 17:15
„Băieți de oraș” a fost, cu siguranță, unul dintre cele mai apreciate seriale de comedie. Difuzat între 2026 și 2026, producția de la Antena 1 a adus în fața telespectorilor personaje ușor de recunoscut din viața de zi cu zi care au făcut deliciul publicului. Iar acum, la aproape un deceniu dinstanță de la premieră, Mihai Bendeac a anunțat că va face filmul mult așteptat. Filmările pentru „Băieți de oraș” au început deja, iar imaginile publicate în mediul online au readus la viață personajele preferate ale tuturor.

Creat de Mihai Bendec, show-ul a devenit rapid un fenomen. Cu replici savuroase, personaje trăsnite și situații în care mulți români s-au regăsit, serialul s-a impus ca una dintre cele mai iubite comedii ale televiziunii românești din ultimii ani.

Povestea era una simplă și tocmai de aceea extrem de savuroasă. Serialul„ Băieți de oraș” îi avea în centrul acțiunii pe Roby Roberto (Mihai Bendeac), Daniela (Lorena Luchian), Malone (Vlad Drăgulin), Gina Felea (Anca Dinicu) și Dorian (Cosmin Nedelcu, Micutzu).

Personajele se visau oameni realizați, „șmecheri de oraș”, cu afaceri de succes și viață luxoasă, însă, în realitate, nu reușeau decât să se bage în belele și să își dea singuri planurile peste cap. Fiecare idee de „marea lovitură” se transforma într-un eșec spectaculos, dar mereu plin de situații comice.

Acum, la 9 ani distanță de la premieră, Mihai Bendeac și colegii săi de platou au început filmările pentru mult așteptata producție. Acesta a anunțat și cum a luat hotărârea după atâta timp. Printr-o postare pe Instagram, publicată după premiera unui alt film de-ale sale, „Căsătoria”, el a dezvăluit că făcut un pariu cu el însuși.

„La un moment dat, am vorbit despre „Băieți de oraș” filmul, și cei din jurul meu au crezut că este o chestie certă. În mintea mea, nu era deloc certă și le-am zis în felul următor: << Hai să vedem cum percep oamenii prima noastră producție cinematografică, „Căsătoria”, și după aia decidem. O să stau pe culoarul acela și o să aud reacțiile oamenilor >>. S-a întâmplat treaba asta (...)

„Am făcut un pariu, eu cu mine, pentru că cei din jur nu sunt deloc de acord, dar jur că este ultima chestie pe care o fac, și dacă se întâmplă chestia asta, acest film o să apară. Și o să apară destul de curând. Mi-am pus această ambiție. În momentul de față, „Căsătoria” are 270 de mii de spectatori, vă jur ca în cazul în care ajunge la 300 de mii, din secunda aia nu mai dau înapoi”, spunea acesta în urmă cu câteva luni.

Așadar, pentru că producția s-a bucurat de succes, Mihai Bendeac a hotărât să facă și filmul „Băieți de oraș”. Filmările au început deja, iar aceasta i-a adus, din nou, împreună pe colegii săi. Jurații The Ticket au intrat din nou în pielea îndrăgitelor personaje, iar fanii lor sunt în delir.

În ultima perioadă, aceștia au publicat mai multe imagini de pe platourile de filmare, care au stârnit reacții. Actorii par neschimbați, în pielea lui Roby Roberto, Gina Felea sau Dorian.

„Vine Băieți de oraș înapoi?! Abia aștept”, a reacționat cineva.

Nici Vlad Drăgulin nu lipește din rolul lui Malone, iar actorul a fost nevoit să apeleze și la o schimbare de look pentru a recupera binecunoscuta creastă a personajului său.

„Zilele acestea ne desfășurăm pe platourile de filmare. Vine în curând...”, a anunțat Mihai Bendeac în descrierea unei alte postări.

De asemenea, Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin au distribuit și un videoclip în care apar costumați în Roby Roberto, respectiv Malone în care au un schimb de replici specific celor doi.

„Boss aveți aceleași voci! Incredibil!”, a remarcat un internaut.

„Ce dor imi eraaa!”, a mai scris cineva.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

