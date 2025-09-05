Antena Căutare
Care este numele complet al lui Mihai Bendeac. Juratul The Ticket mai are alte două prenume „secrete"

Mihai Bendeac a fost dat de gol. Actorul, care a devenit celebru cu acest nume, mai are alte două prenume de care nu mulți știau. Iată care este numele din buletin al lui Mihai Bendeac.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 13:54 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 15:40
Mihai Bendeac a devenit celebru cu acest nume, dar nu mulți știu că mai are alte două prenume | Antena 1

Pe Mihai Bendeac îl știe o țară întreagă, dar încă mai are „secrete” față de fanii lui. Îndrăgitul actor revine în rolul de jurat, în cel mai nou talent show, The Tiket și astfel, au ieșit la iveală noi detalii despre el.

Care este numele complet al lui Mihai Bendeac. Celelalte două prenume ale juratului The Ticket pe care nu mulți le știau

Prezent în platoul Observator 12 pentru a vorbi despre premiera noului talent show de la Antena 1, Mihai Bendeac a fost „dat de gol”. Prezentatorul, Valentin Burtanaru, a dezvăluit că el și juratul The Ticket mai au un lucru în comun, respectiv prenumele.

De asemenea, într-un podcast realizat în urmă cu 5 ani, alături de Micutzu, de asemenea, jurat la The Ticket, actorul a dezvăluit că mai are încă un prenume „secret”.

„Mai am două prenume, măi băiatule. Valentin. Și mai am încă unul, e doar în certificatul de botez”, a dezvăluit Mihai Bendeac.

Citește și: Care este numele din buletin al lui Nelu Cortea, prezentatorul The Ticket. Puțini știu acest lucru despre el

„Care crezi că este al treilea prenume al meu? Uită-te bine la mine. Cum ar putea să mă cheme pe mine? Octavian - Tavi”, a dezvăluit juratul The Ticket, după ce colegul lui de breaslă nu a reușit să ghicească.

„N-aveai succes deloc. Tavi Bendeac?”, a reacționat Micutzu când a aflat numele întreg al lui Mihai Bendeac.

Astfel, numele complet al actorului este Mihai Valentin Octavian Bendeac.

În plus, în cadrul aceleiași conversații, el a mărturisit că se gândește tot mai des să renunțe la prenume și să păstreze numele de familie pentru scenă.

„Toată lumea așa îmi spune. Nimeni nu îmi spune niciodată Mihai. Oricine vine și vorbește cu mine îmi spune Bendeac. Eu mă bucur. Mi-am și dorit asta. Încă de când eram adolescent (...), dar am aflat că sunt destul de mulți Bendeac. În toată țara, 20”, a mai adăugat acesta.

Mihai Bendeac, primele declarații despre rolul de jurat la The Ticket, cel mai nou show de talente de la Antena 1

Mihai Bendeac revine la TV după trei ani de absență și a rescunoscut că este emoționat. În același timp, are încredere în noul format de talent show și a spus că vrea să își dea voie să trăiască experiența la maxim.

„Sunt foarte foarte emoționant pentru că în ultimele zile am avut câteva atacuri de panică. Am avut un sentiment de anxietate pentru că mi-am dat seama că nu am mai fost pe un platou de televiziune de vreo trei ani de zile și că nu știu dacă asta este precum mersul pe bicicletă.

Ce mi-am propus cu adevărat este să nu îmi dau voie să nu fiu vulnerabil. Trebuie să îmi dau voie, să fiu așa cum sunt eu, cu bune și cu rele pentru că asta este întotdeauna varianta câștigătoare”, a declarat juratul The Ticket.

Citește și: Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”

The Ticket promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

