Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei

Prințul Harry a împlinit ieri 41 ani, iar soția lui, Meghan Markle, a postat o imagine cu el de pe vremea când era mai tânăr.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 09:47 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:33
Ducii de Sussex se bucură din plin de viața pe care și-au creat-o împreună în America și de felul în care au ales să îi crească pe cei doi copii ai lor. | Profimedia

În urmă cu doar câteva zile, Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea după ce aceștia nu se mai văzuseră de aproape 2 ani.

Prințul Harry a împlinit recent 41 ani

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a ținut să marcheze ziua de naștere a soțului ei cu o fotografie cu el de când era mai tânăr, la care a adăugat un mesaj cu subînțeles pentru Prințul Harry. Mulți spun că a fost un mesaj îndrăzneț, cu tentă de flirt.

Fotografia cu Prințul Harrry îl arată purtând o uniformă militară kaki, cu o insignă cu numele său, Harry Wales, la piept.

La descrierea pozei, Meghan a adăugat „Oh bună, sărbătoritule”, într-o notă amuzantă. Se pare că această fotografie a fost făcută în 2015 pe când Harry a participat la un eveniment de comemorare a 75 ani de la bătălia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ziua de nașterea a Prințului Harry a venit la o săptămână de la întâlnirea lui cu tatăl său, Regele Charles al III-lea. Cei doi au avut o întâlnire privată la Casa Clarence, după cum au confirmat oficialii de la Palatul Buckingham. Cele două figuri importante ale monarhiei din Marea Britanie nu se mai văzuseră din februarie 2024. Atunci s-au întâlnit la scurt timp după ce Regele Charles al III-lea fusese diagnosticat cu cancer.

În timp ce Prințul Harry era plecat, Meghan Markle a postat mai multe imagini cu copiii lor, Lilibet, în vârstă de 4 ani, și Archie, în vârstă de 6 ani. Fotografiile au fost făcute în timpul filmărilor pentru sezonul 2 al serialului „With Love, Meghan”, serial în care Ducesa de Sussex gătește și arată care e stilul ei de viață de când s-au mutat în America.

În una dintre imagini apar ambii copii, care se pare că au moștenit părul roșcat al tatălui lor. Se pare că Ducesa de Sussex nu ezită să îi ia pe cei mici cu ea pe platourile de filmare ori de câte ori are ocazia pentru a reuși să petreacă mai mult timp alături de ei.

Recent, Meghan Markle a mai postat pe contul ei de Instagram un video adorabil cu momente inedite din excursia lor la Disneyland, cu ocazia zilei de naștere a lui Lilibet, care a împlinit recent 4 ani.

Ducii de Sussex se bucură din plin de viața pe care și-au creat-o împreună în America și de felul în care au ales să îi crească pe cei doi copii ai lor.

