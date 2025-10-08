Radu Vâlcan, mesajul romantic pe care i l-a transmis soției sale de ziua ei de naștere. Adela Popescu a împlinit 39 ani

Antena Căutare
Adela Popescu își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 12:29
Se pare că frumoasa actriță se bucură de o zi de naștere în familie, alături de soțul ei și copiii lor. | Instagram

Adela Popescu, soția lui Radu Vâlcan, împlinește azi frumoasa vârstă de 39 ani, iar prezentatorul TV i-a transmis un mesaj special.

Mesajul pe care Radu Vâlcan i l-a transmis soției sale

Radu Vâlcan, prezentatorul Insula Iubirii, își sărbătorește astăzi soția și a avut grijă să îi pregătească o surpriză culinară.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 10 ani. Ei s-au cunoscut în 2010, iar în 2015 s-au căsătorit, formând o familie minunată alături de cei trei băieți ai lor, Adrian, Andrei și Alexandru.

Radu Vâlcan și soția lui formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar aparițiile lor în mediul online și la evenimente mereu stârnesc admirația fanilor. Cu o poveste de iubire ca în filme, multă susținere reciprocă, respect și dragoste, cei doi setează un model pentru generația tânără.

Adela Popescu împlinește astăzi 39 ani, iar prezentatorul TV nu a ratat ocazia de a-i transmite partenerei sale un mesaj romantic și amuzant în stilul lui caracteristic.

„Ce să zic, chiar dacă este ziua ta, îți mulțumesc pentru că îmi faci cele mai frumoase cadouri. De fapt, pentru cele trei cadouri. Bine, patru cu tine! Îți doresc să mă iubești la fel. PS: Vezi că azi îți fac supa ta preferată, înnebunesc de poftă!”, a scris Radu Vâlcan pe rețelele de socializare la o fotografie în care Adela apare purtând o rochie albă superbă.

Postarea lui a atras rapid atenția fanilor și în secțiunea de comentarii Adela Popescu a primit urări de la mai mulți urmăritori.

Pe contul ei de Instagram, Adela a share-uit toate urările frumoase pe care le-a primit de la colegi de breaslă precum Ada Condeescu, Andreea Vasile, Dana Rogoz și mulți alții.

Se pare că frumoasa actriță se bucură de o zi de naștere în familie, alături de soțul ei și copiii lor, după ce Adela tocmai s-a întors de la filmările pentru un nou film în care va juca în curând.

Pentru că cei doi știu mereu cum să facă din fiecare zi o ocazie specială, Radu Vâlcan și soția lui au arătat recent pe rețelele de socializare cum ar fi un dream date perfect.

Departe de lumina reflectoarelor și de decorurile exotice din Thailanda, Radu Vâlcan a petrecut timp de calitate la casa lor de vacanță din Șușani. Alături de soția sa, Adela Popescu, prezentatorul a avut parte de ceea ce a numit, cu umor, „Dream Date-ul lui”.

Cu un pahar de vin în mână și înconjurat de preparate gătite pe jar, Radu Vâlcan a arătat fanilor că un „date” perfect are nevoie de liniște și de compania potrivită. Postarea prezentatorului a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

