Raluca de la Angels, despre cum gestionează începerea școlii cu cinci copii. Cât cheltuie vedeta pentru necesarul de rechizite

Fosta solistă a trupei Angels, Raluca, a făcut dezvăluiri despre vacanța în familie și începerea unui nou an școlar. Iată ce spune despre cheltuieli, timp liber, activități și dragostea pentru copii.

Raluca Angel este fosta solistă a trupei Angels, celebră pentru piesa „Așa-s băieții”. Aceasta a împlinit 39 de ani și are cinci copii: Serafim, în vârstă de 16 ani, Casian, în vârstă de 14 ani, Maria, în vârstă de 12 ani, Emilian, în vârstă de 9 ani și Anastasia, în vârstă de 7 ani.

Cum gestionează Raluca cheltuielile de la începerea unui nou an școlar

În cadrul unui interviu, Raluca și-a deschis inima și ușa casei, vorbind despre vacanța petrecută cu familia la mare și la munte, dar și despre pregătirile pentru un nou an școlar.

În această perioadă, părinții din România sunt în plină pregătire pentru școală. Alergatul după rechizite, cărți, culegeri și alte lucruri necesare unui elev în 2025 poate fi extrem de copleșitor și, mai ales, costisitor.

Raluca are cinci copii, astfel că s-a pregătit din timp pentru acest moment: „Începem să cumpărăm necesarul de rechizite. Ca în fiecare an, sunt cheltuieli de zeci de milioane de lei. Banii chiar nu mai au nicio valoare. Dar, investind în copii, material si emoțional, prin toate activitățile extrașcolare (fotbal, engleză, pian, balet, înot) banii capătă un sens.

Vezi că ei se risipesc, ca frunza în vânt, dar, fiind pentru creșterea si educația lor, nu te mai întristezi, ci îi mulțumești Lui Dumnezeu că ai reușit să le împlinești anumite visuri. Pe măsură ce cresc, cresc și cheltuielile, însă, chiar dacă acum stăm foarte bine financiar, față de alți ani, nu suntem risipitori.”

Raluca și-a învățat copiii să fie răbdători și modești. Aceștia nu pun preț pe hainele de la branduri cunoscute, iar artista este mândră de ei. Micuții ei au dezvoltat abilități sportive sau artistice pe care încearcă să le încurajeze, ca orice părinte dornic să-și vadă copiii să se încununează de succes.

„Nu i-am educat să se îmbrace de la firme, ci numai din când în când. Pentru bucuria lor de a avea și astfel de îmbrăcăminte sau de încălțăminte. Ei se bucură de orice lucru mic, pe care îl cumpăr. Important e să fie noi și curate, nu de firmă, neapărat.

Atunci când au fost și perioade mai grele, din punct de vedere financiar, copiii au dobândit răbdare, până le-am putut cumpăra anumite lucruri mai scumpe, cum ar fi, de exemplu, pianul Mariei.

Orice lucru mai greu e spre folosul tău sufletesc, dacă știi cum să te poziționezi corect în fața unui obstacol. Dar împreună trecem și munții...și la propriu (acum trei zile am traversat Transfăgărășanul printre urși si a fost tare palpitant pentru ei”, a mai declarat ea.

În acest an, cântăreața este liniștită, deoarece băieții săi vor urma cursurile aceleiași instituții de învățământ din Tulcea, Liceul „Moisil”. Raluca s-a implicat activ în pregătirea lor pentru examene și i-a susținut din toate punctele de vedere.

„După un an greu, cu multă materie de asimilat, Casian a trecut cu brio, de Evaluarea Națională, și a intrat la Liceul „Moisil”, din Tulcea, secția Științe Socio-Umane, iar Serafim a intrat, anul trecut, tot la Științe Socio-Umane, așa că vor merge împreună la același liceu, ceea ce pentru mine e un lucru ce mă liniștește și mă bucură tare. Personal, m-am implicat ca un profesor pentru aceste rezultate frumoase”, a mărturisit ea.

Pe data de 27 august 2025, Raluca a împlinit 39 de ani, iar ziua a serbat-o alături de familie, înconjurată de iubire, flori și voie bună. Artista s-au întors din vacanța de două săptămâni pregătită să sufle în lumânări.

„Ne-am întoars din vacanța de două săptămâni, petrecută la mare și la munte. A fost tare frumos și, în același timp, și obositor pentru mine să fac atâtea bagaje, pentru 5 copii. Dar, de atâția ani, oboseala și toate zbaterile pentru ei fac parte din rutina mea de a mă menține slăbuță și tânără.

Azi este ziua mea, o altă zi cu tort și cu bucurie. Vă mulțumesc din suflet pentru urări, am primit și de la fani, pe contul meu de TikTok, unde postez și noutăți despre activitatea artistică”, a declarat Raluca.