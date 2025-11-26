Reacția lui Pepe după ce s-a speculat că va deveni tată pentru a patra oară. Ce a dezvăluit artistul

Au apărut recent în presă speculații potrivit cărora Pepe va deveni tată pentru a patra oară. Artistul a făcut primele declarații.

Familia prezentatorului Te cunosc de undeva se va mări în curând. | Instagram

Artistul a vorbit recent despre zvonurile că va deveni în curând tată pentru a patra oară. El și Yasmine trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, au construit o familie minunată împreună și se bucură în fiecare zi de cei trei copii ai lor.

Pepe va deveni în curând tată pentru a patra oară

Potrivit Spynews, prezentatorul Te cunosc de undeva nu a confirmat, dar nici nu a infirmat speculațiile că soția lui este însărcinată.

Este, însă, adevărat că Pepe a vorbit recent într-o emisiune despre posibilitatea de a mai avea copii, la un an după ce el și Yasmine s-au căsătorit. Cu toate acestea, artistul nu a spus nici nu, nici da atunci când a fost rugat să confirme dacă este adevărat că va deveni tată pentru a patra oară.

”Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, a declarat Pepe, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Pepe și Yasmine Pascu s-au căsătorit anul trecut într-o ceremonie de vis și au avut parte de un eveniment cu mare fast, alături de rude și prieteni apropiați. El și soția lui au împreună un băiețel, iar artistul mai are două fetițe dintr-o căsnicie anterioară.

Prezentatorul TV este un tată dedicat și un soț iubitor și protectiv, tocmai de aceea și-a dorit să fie rezervat în privința zvonurilor apărute în presă în legătură cu noul bebeluș.

În urmă cu aproximativ 2 luni, Pepe a dezvăluit la Xtra Night Show că își mai dorește un copil și a vorbit cu emoție despre cei 3 copii ai săi.

”Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.

Prin urmare, Pepe a ales să fie în continuare rezervat și nu a dat un răspuns clar atunci când a fost întrebat despre cel de-al patrulea copil.

Atunci când nu e acasă alături de familie, Pepe se află la studio înregistrând melodii noi sau pregătește noi concerte pentru fanii săi. El este un cântăreț dedicat meseriei lui și depune adesea mult efort să își împartă timpul între viața profesională și viața de familie.

Prezentatorul Te cunosc de undeva este implicat în mai multe proiecte și se bucură de evoluția carierei sale, pregătind numeroase surprize pentru fanii lui.

