Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Reacția lui Pepe după ce s-a speculat că va deveni tată pentru a patra oară. Ce a dezvăluit artistul

Reacția lui Pepe după ce s-a speculat că va deveni tată pentru a patra oară. Ce a dezvăluit artistul

Au apărut recent în presă speculații potrivit cărora Pepe va deveni tată pentru a patra oară. Artistul a făcut primele declarații.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 08:28 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 13:08
Galerie
Familia prezentatorului Te cunosc de undeva se va mări în curând. | Instagram

Artistul a vorbit recent despre zvonurile că va deveni în curând tată pentru a patra oară. El și Yasmine trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, au construit o familie minunată împreună și se bucură în fiecare zi de cei trei copii ai lor.

Pepe va deveni în curând tată pentru a patra oară

Potrivit Spynews, prezentatorul Te cunosc de undeva nu a confirmat, dar nici nu a infirmat speculațiile că soția lui este însărcinată.

Citește și: Pepe a slăbit 10 kg fără dietă. Regulile simple de care a ținut cont

Articolul continuă după reclamă

Este, însă, adevărat că Pepe a vorbit recent într-o emisiune despre posibilitatea de a mai avea copii, la un an după ce el și Yasmine s-au căsătorit. Cu toate acestea, artistul nu a spus nici nu, nici da atunci când a fost rugat să confirme dacă este adevărat că va deveni tată pentru a patra oară.

”Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, a declarat Pepe, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Pepe și Yasmine Pascu s-au căsătorit anul trecut într-o ceremonie de vis și au avut parte de un eveniment cu mare fast, alături de rude și prieteni apropiați. El și soția lui au împreună un băiețel, iar artistul mai are două fetițe dintr-o căsnicie anterioară.

Prezentatorul TV este un tată dedicat și un soț iubitor și protectiv, tocmai de aceea și-a dorit să fie rezervat în privința zvonurilor apărute în presă în legătură cu noul bebeluș.

Citește și: Pepe și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum l-au filmat copii lui și ce surpriză i-au făcut

În urmă cu aproximativ 2 luni, Pepe a dezvăluit la Xtra Night Show că își mai dorește un copil și a vorbit cu emoție despre cei 3 copii ai săi.

”Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.

Prin urmare, Pepe a ales să fie în continuare rezervat și nu a dat un răspuns clar atunci când a fost întrebat despre cel de-al patrulea copil.

Atunci când nu e acasă alături de familie, Pepe se află la studio înregistrând melodii noi sau pregătește noi concerte pentru fanii săi. El este un cântăreț dedicat meseriei lui și depune adesea mult efort să își împartă timpul între viața profesională și viața de familie.

Prezentatorul Te cunosc de undeva este implicat în mai multe proiecte și se bucură de evoluția carierei sale, pregătind numeroase surprize pentru fanii lui.

colaj pepe
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Hello Chef sezonul 10, 22 noiembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Pepe

Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”... Care e, de fapt, decizia instanței în procesul lui Marilu Dobrescu cu Iustin Petrescu.De ce spune că fostul ei iubit nu ...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x