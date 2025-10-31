Rebecca Romijn, fotografie rară cu fiicele gemene, în vârstă de 16 ani. Cât de frumoase pot fi

Jerry O’Connell a împărtășit o fotografie rară alături de fiicele sale gemene, Dolly și Charlie, cu ocazia unui moment important din viața lor de liceene.

Cele două fete, în vârstă de 16 ani, stăteau de o parte și de alta a actorului de 51 de ani în fotografia postată pe Instagram, pregătindu-se să meargă la balul de homecoming.

Jerry O’Connell și Rebecca Romijn au împărtășit o fotografie rară cu fiicele lor gemene

Pentru ocazia respectivă, Dolly a ales o rochie scurtă galben unt, cu mărgele, în timp ce Charlie purta o rochie neagră, cu bretele subțiri.

O’Connell, tatăl gemenelor și soțul actriței Rebecca Romijn, în vârstă de 51 de ani, le-a îmbrățișat pe fete și a sărutat-o pe una dintre ele pe obraz. În descrierea postării, actorul a scris cu umor: „Poți să pleci acum, tată. La mulți ani, fetelor de la HOCO! #hoco2025”

Postarea vine la o lună după ce Romijn a împărtășit o fotografie cu familia lor de patru, pe care a descris-o simplu: „Distracție în afara navei USS Enterprise.”

Anul trecut, de ziua gemenelor, actorul de comedie a postat pe Instagram un mesaj emoționant dedicat fiicelor sale.

El a împărtășit două fotografii cu ele – una mai veche și una recentă – și a scris: „La mulți ani, fetelor. A trecut cam repede… (timpul – n.r.)”

Un tată devotat, Jerry a postat în aprilie o fotografie din arhivă și un clip vechi cu fiicele sale, cu ocazia Zilei Naționale a Fraților și Surorilor.

„Răsfoind toate astea de #nationalsiblingsday. Timpul chiar zboară, oameni buni”, a scris el în descriere.

Actorul s-a bucurat de mai mult timp cu fiicele sale în pandemie

În decembrie 2020, O’Connell a declarat pentru revista People că a profitat din plin de perioada de izolare din pandemie pentru a petrece timp alături de fete, spunând că probabil „nu va mai avea niciodată o astfel de ocazie.”

„Asta e. Foarte curând, când totul se va termina și lucrurile vor reveni la normal, iar copiii se vor întoarce la școală cu program complet, am senzația că mulți părinți vor spune: «A fost, totuși, plăcut să-i avem acasă»”, a precizat acesta.

Apoi, a adăugat: „Parcă, datorită vârstei lor, am primit un an în plus alături de ele – ca un bonus.”

După ce au sărbătorit în iulie 18 ani de căsnicie, O’Connell și Romijn au apărut împreună în emisiunea „Andy Cohen Live”.

Cei doi au mărturisit că unul dintre secretele relației lor de durată este faptul că își păstrează conturile bancare separate.

„Ne ținem banii complet separat”, a dezvăluit actrița din „X-Men” în cadrul emisiunii de la SiriusXM.

Ea a menționat că există însă un „fond comun” pentru cheltuielile familiei, la care contribuie de patru ori pe an, potrivit Daily Mail.

„Cine nu lucrează are parte de o mică pauză, iar cel care lucrează contribuie puțin mai mult”, a adăugat frumoasa blondină. „Ne susținem reciproc când vine vorba de muncă.”

Jerry O’Connell și Rebecca Romijn s-au cunoscut în 2004, la o petrecere „Maxim Hot 100” din Las Vegas. Cei doi au început să se întâlnească în august 2004, s-au logodit un an mai târziu, în septembrie 2005, și s-au căsătorit pe 14 iulie 2007, într-o ceremonie restrânsă în Calabasas, California.