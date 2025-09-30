Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Regele Charles, ultimul cuvânt în legătură cu întoarcerea Prințului Harry. Ce s-a întâmplat la cea mai recentă întâlnire tată-fiu

Regele Charles, ultimul cuvânt în legătură cu întoarcerea Prințului Harry. Ce s-a întâmplat la cea mai recentă întâlnire tată-fiu

Regele Charles a dat verdictul în legătură cu întoarcerea Prințului Harrry în Marea Britanie. Mezinul „rătăcitor” avea un plan pentru reluarea îndatoririlor regale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 12:52 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 12:52
Galerie
Ce plan avea Prințul Harry pentru întoarcerea în Marea Britanie și reluarea îndatoririlor regale | Profimedia & Getty

Regele Charles pare că a închis ușile palatului pentru Prințul Harry. Potrivit unei surse, monarhul i-a spus clar celui de-al doilea fiu al său că nu poate fi „pe jumătate implicat, pe jumătate neimplicat” în îndatoririle sale.

Tatăl Ducelui de Sussex ar fi dat verdictul final cu privire la revenirea mezinului său în Marea Britanie, atunci când s-au întâlnit la Clarence House, în timpul vizitei recente a lui Harry. Reuniunea lor a stârnit speculații cu privire la întoarcerea în familie a fiului „rătăcitor” și a soției sale, Meghan Markle, dar realitatea pare să fie cu totul alta, relatează yahoo.com.

Regele Charles a dat verdictul în legătură cu revenirea Prințului Harrry în Marea Britanie. Ce plan avea fiul lui cu îndatoririle regale

Întâlnirea dintre Regele Charles și Prințul Harry, din timpul călătoriei acestuia din urmă în Marea Britanie, nu pare să fi dat roade. O sursă i-a spus lui Rob Shuter că bărbatul în vârstă de 41 de ani se aștepta la o reconciliere cu familia sa. Este posibil să fi luat în considerare și revenirea la îndatoririle sale regale, continuând în același timp afacerile sale comerciale în America. Cu toate acestea, tatăl său pare să-i fi stricat planurile.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce porecle "veninoase" i-au pus Prinții William și Harry Camillei după moartea Prințesei Diana. Dezvăluirile unui autor regal

Harry s-a întâlnit cu tatăl său la Clarence House, în timpul vizitei sale în țara natală, la începutul acestei luni. Se pare că monarhul și-a exprimat clar poziția cu privire la întoarcerea fiului său cel mic în familia regală. El nu a manifestat „niciun interes” față de planul ducelui de a adopta o înțelegere de tip „jumătate-jumătate”. Potrivit regelui, în vârstă de 76 de ani, Acordul de la Sandringham era definitiv.

„Harry a făcut o alegere în 2020. Nu mai există cale de întoarcere”, a menționat sursa. În ianuarie 2020, la Sandringham a fost semnat un acord care le-a negat lui Harry și Meghan Markle dreptul de a-și îndeplini îndatoririle regale în timp ce își desfășurau activitatea comercială. Se pare că autorul cărții „Spare” a considerat acest lucru nedrept, dar monarhul l-a văzut ca pe o amenințare la adresa coroanei.

Prin urmare, Regele Charles ar urma să respecte acordul încheiat în urmă cu cinci ani. Cu toate acestea, se pare că nu are nicio problemă cu faptul că fiul său își vizitează membrii familiei în Marea Britanie. „Harry poate veni în vizită ca membru al familiei, dar nu va lucra ca membru al familiei regale. Această ușă este închisă”, a adăugat sursa

Citește și: De ce are Regele Charles mâinile atât de umflate. Explicația medicilor pentru „degetele-cârnat”

imagine cu regele charles si printul harry stand la o masa
+8
Mai multe fotografii

Potrivit sursei menționate anterior, Ducele de Sussex a sugerat că recentă întâlnire cu tatăl său a fost „oficială”. În răspuns, sursa a împărtășit poziția regelui, afirmând că ducele nu poate „monetiza coroana în timp ce se află pe jumătate în interiorul ei”. „Este totul sau nimic – iar Harry este afară”, au concluzionat.

Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Observatornews.ro La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Delia vrea să se opereze. De ce are nevoie de intervenția medicilor: „Nu e o noutate”
Delia vrea să se opereze. De ce are nevoie de intervenția medicilor: „Nu e o noutate”
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic și ce brand este
Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ... Libertatea.ro
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard euro/săptămână
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard... Jurnalul
Puterea zilei de miercuri: cum să folosești această vibrație pentru curaj și succes
Puterea zilei de miercuri: cum să folosești această vibrație pentru curaj și succes Kudika
Nicușor Dan, gafă uriașă la Timișoara. Momentul a fost stânjenitor, a fost întors din drum de SPP
Nicușor Dan, gafă uriașă la Timișoara. Momentul a fost stânjenitor, a fost întors din drum de SPP Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fată a murit în timpul unui
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie Observator
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
IARNĂ în toată regula pe Transfăgărășan la final de septembrie. Temperaturile au scăzut sub pragul înghețului. S-a depus strat de zăpadă
IARNĂ în toată regula pe Transfăgărășan la final de septembrie. Temperaturile au scăzut sub pragul... Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a făcut rinoplastie
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x