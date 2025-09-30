Regele Charles, ultimul cuvânt în legătură cu întoarcerea Prințului Harry. Ce s-a întâmplat la cea mai recentă întâlnire tată-fiu

Regele Charles a dat verdictul în legătură cu întoarcerea Prințului Harrry în Marea Britanie. Mezinul „rătăcitor” avea un plan pentru reluarea îndatoririlor regale.

Regele Charles pare că a închis ușile palatului pentru Prințul Harry. Potrivit unei surse, monarhul i-a spus clar celui de-al doilea fiu al său că nu poate fi „pe jumătate implicat, pe jumătate neimplicat” în îndatoririle sale.

Tatăl Ducelui de Sussex ar fi dat verdictul final cu privire la revenirea mezinului său în Marea Britanie, atunci când s-au întâlnit la Clarence House, în timpul vizitei recente a lui Harry. Reuniunea lor a stârnit speculații cu privire la întoarcerea în familie a fiului „rătăcitor” și a soției sale, Meghan Markle, dar realitatea pare să fie cu totul alta, relatează yahoo.com.

Întâlnirea dintre Regele Charles și Prințul Harry, din timpul călătoriei acestuia din urmă în Marea Britanie, nu pare să fi dat roade. O sursă i-a spus lui Rob Shuter că bărbatul în vârstă de 41 de ani se aștepta la o reconciliere cu familia sa. Este posibil să fi luat în considerare și revenirea la îndatoririle sale regale, continuând în același timp afacerile sale comerciale în America. Cu toate acestea, tatăl său pare să-i fi stricat planurile.

Harry s-a întâlnit cu tatăl său la Clarence House, în timpul vizitei sale în țara natală, la începutul acestei luni. Se pare că monarhul și-a exprimat clar poziția cu privire la întoarcerea fiului său cel mic în familia regală. El nu a manifestat „niciun interes” față de planul ducelui de a adopta o înțelegere de tip „jumătate-jumătate”. Potrivit regelui, în vârstă de 76 de ani, Acordul de la Sandringham era definitiv.

„Harry a făcut o alegere în 2020. Nu mai există cale de întoarcere”, a menționat sursa. În ianuarie 2020, la Sandringham a fost semnat un acord care le-a negat lui Harry și Meghan Markle dreptul de a-și îndeplini îndatoririle regale în timp ce își desfășurau activitatea comercială. Se pare că autorul cărții „Spare” a considerat acest lucru nedrept, dar monarhul l-a văzut ca pe o amenințare la adresa coroanei.

Prin urmare, Regele Charles ar urma să respecte acordul încheiat în urmă cu cinci ani. Cu toate acestea, se pare că nu are nicio problemă cu faptul că fiul său își vizitează membrii familiei în Marea Britanie. „Harry poate veni în vizită ca membru al familiei, dar nu va lucra ca membru al familiei regale. Această ușă este închisă”, a adăugat sursa

Potrivit sursei menționate anterior, Ducele de Sussex a sugerat că recentă întâlnire cu tatăl său a fost „oficială”. În răspuns, sursa a împărtășit poziția regelui, afirmând că ducele nu poate „monetiza coroana în timp ce se află pe jumătate în interiorul ei”. „Este totul sau nimic – iar Harry este afară”, au concluzionat.