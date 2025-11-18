Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată

Celebrele surori Kessler au încetat din viață la vârsta de 89 ani.

Gemenele Kessler au devenit faimoase în anii ‘50 și ‘60 datorită talentului lor muzical. Ele susțineau spectacole de varietăți în Germania și Italia și au impresionat de-a lungul anilor cu muzica lor.

Cele două surori au decis să își ia adio de la viață și au optat pentru sinucidere asistată împreună, la vârsta de 89 ani, potrivit publicației Bild. Ele s-au stins din viață în locuința lor din Munchen, Germania.

Ellen și Alice Kessler au decis să recurgă la sinucidere asistată, practică legală în Germania, care e permisă în anumite condiții. Forțele de ordine au fost anunțate după ce cele două surori deja muriseră. Potrivit Agerpres, când polițiștii au ajuns la locuința surorilor Kessler, ei doar au putut confirma decesul.

Ellen și Alice Kessler au fost două artiste de excepție, artiste complete datorită talentului lor muzical, actoricesc, dar și pasiunea pentru dans.

Cele două surori s-au născut în 1936 la Nechau, în apropiere de Leipzig. La vârsta de doar 16 ani, în 1952, descoperindu-și talentul, au decis să părăsească Republica Democrată Germană și să se stabilească la Dusseldorf. La început și-au dedicat cariera dansului, după care au ales arta cabaretului, iar apoi au optat pentru music-hall.

Acolo și-au croit cariere de succes care le-au făcut cunoscute la nivel mondial, reușind să cânte pe cele mai mari scene ale lumii, alături de Fred Astaire și Frank Sinatra. În 1952, cele două surori sunt angajate de patronul de la Lido din Paris în trupa sa, după ce acesta le-a remarcat talentul.

În 1959, Ellen și Alice devin și cântărețe și ajung să reprezinte Germania la Eurovision, clasându-se pe locul 8 cu piesa „Nous voulons nous promener ce soir”.

Gemenele Kessler au fost populare în Europa, fiind cunoscute în special pentru spectacolele pe care le-au susținut în anii ‘50 și ‘60 în Germania și Italia.

După ce și-au făcut debutul în cadrul emisiunii de varietăți a CBS The Red Skelton Hour, cele două artiste au devenit cunoscute și în SUA.

În 1963, surorile Kessler au jucat împreună în filmul Sodoma și Gomora unde au fost dansatoare. În același an, ele au apărut pentru prima dată pe coperta unei reviste, este vorba despre Life Magazine.

Se pare că în aprilie 2024, gemenele Kessler declarau pentru publicația Bild că „ doreau să plece în aceeaşi zi şi ca cenuşa lor să fie depusă într-o urnă comună, alături de cea a mamei lor iubite, Elsa, şi a câinelui lor, Yello. Aceste dorinţe, au adăugat ele, sunt consemnate într-un testament”.

În Germania sinuciderea asistată este legală, doar în cazul în care sunt respectate anumite condiții. Persoanele care optează pentru sinucidere asistată trebuie să acționeze în mod liber și să fie complet responsabile pentru faptele lor. Nicio terță persoană nu are voie să fie implicată, nu are dreptul de a ucide persoana care își dorește să moară.

