Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poză oficială. Cum arată micuța si cu cine seamănă

Rihanna a apărut pentru prima oară alături de fiica sa, Rocki, pe o copertă de revistă. Micuța în vârstă de șapte luni a pozat ca o adevărată divă, semn că seamănă deja cu mama sa celebră.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 10:19 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 10:23
Galerie
Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poza oficiala | hepta.ro

Prima fiică a faimoasei artiste, Rocki Irish Mayers, și-a făcut apariția publică cu stil, la fel ca și Rihanna. A apărut pe coperta unei reviste.

Editorii revistei W magazine au lansat ediția The Pop Issue. Acolo, interpreta piesei Umbrella apare pe copertă alături de al treilea copil al său, dar și prima sa fiică.

Pe Instagram, Rihanna a sărbătorit momentul, declarând că ea și fiica sa de șapte luni sunt oficial „cover girrrrrlz (sic)”, după cum a scris chiar ea pe pagina personală.

Articolul continuă după reclamă

„Baby Rocki a dat totul pe prima ei copertă! A venit pe platou și și-a lăsat mama fără replică!!!!”, a adăugat artista în vârstă de 38 de ani. Rihanna a adus-o pe lume pe Rocki în septembrie anul trecut, împreună cu partenerul său, A$AP Rocky.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi mai au și doi fii: RZA, de trei ani, și Riot, de doi ani. Într-un interviu pentru aceeași publicație, Rocky, pe numele real Rakim Mayers, a descris-o pe superstarul din Barbados drept „magie”.

„Din punct de vedere filosofic, modul în care funcționează ea este la un alt nivel. Este cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe Pământ”, a spus el. „Energia ei este de neegalat — unică. O ador pur și simplu.”

Între timp, directorul creativ Jonathan Anderson de la Dior a confirmat că el a creat scutecul și accesoriul pentru cap purtate de Rocki în imaginea de copertă, arată cei de la Pagesix.com.

„Scutecul haute couture este cu siguranță o premieră pentru Dior. Când Rihanna cere ceva, ea este deja înaintea vremurilor. Gândește în afara tiparelor. Când are o idee, am încredere totală în proces. Am încredere deplină în ea în orice consideră că este corect de făcut”, a declarat designerul cu entuziasm.

Rihanna a îmbrăcat-o pe fiica sa într-o piesă vintage semnată Dior

Baby Rocki este deja un fashion icon, la fel ca părinții săi celebri. Rihanna și A$AP Rocky au ieșit la plimbare în Paris cu doi dintre cei trei copii ai lor, inclusiv cu fiica lor de 6 luni, totul în urmă cu ceva timp.

artistă poartă părul prins cu breton pe o parte
+7
Mai multe fotografii

Cea mică nu era îmbrăcată cu haine obișnuite. A purtat o căciulă vintage verde cu negru de la Dior, creată de John Galliano în 2002, un model lansat cu aproximativ 23 de ani înainte ca ea să se nască. Se pare că Rihanna a găsit versiunea în miniatură într-unul dintre magazinele ei preferate, după cum arată publicațiile internaționale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x