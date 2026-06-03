Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Chef Richard Abou Zaki agită competiția cu un avantaj puternic. Amuleta a schimbat strategia!

Episodul 3 din data de 3 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Al doilea battle nici nu a început bine, că prima amuletă a fost deja folosită, stârnind agitație în bucătărie. Chef Richard Abou Zaki a activat un avantaj care permite unui concurent din echipa sa să blocheze, timp de cinci minute, câte un adversar din fiecare echipă rivală. Amuleta a schimbat imediat dinamica competiției și a pus presiune pe concurenți.

Miercuri, 03.06.2026, 22:00