Românca Irina Motoc, apariție spectaculoasă pe podium la Milano Fashion Week: „Are o carieră strălucită în modelling”

Irina Maria Motoc, manechinul care a colaborat în repetate rânduri cu Armani, a revenit pe podium la Milano, unde a prezentat din nou creațiile casei de modă în cadrul „Milano Fashion Week”.

Apariția ei, la doar 18 ani, a fost una memorabilă și a stârnit admirația celor prezenți.

Irina Motoc, apariție spectaculoasă pe podium la Milano Fashion Week

Valentina Ionescu, prezentatoare TVR și CEO al agenției Mur Model Management, a publicat în urmă cu ceva timp un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre Irina Motoc.

„Are doar 17 ani, ceea ce a făcut din ea cel mai tânăr model selectat de Giorgio Armani. Ea a mers și anul trecut în acest spectacol când avea doar 16 ani. Inutil să spun, are o carieră strălucită în modelling înainte și va influența pozitiv pe mulți alții, pe tinere și modele aspirante care dacă muncești din greu, universul îți va trimite mari oportunități”, a transmis Valentina Ionescu în luna septembrie a anului trecut.

„În calitate de CEO al agenției mamei mele, trebuie să-mi instruiesc personalul, ceea ce mi-a luat 40+ ani să învăț dacă mă aștept, apoi să găsesc potențialul talent pe care îl caută industria modei. (…) Irina Maria Motoc m-a făcut (și pe toți cei de la @TAG) atât de mândră de plimbarea ei în spectacolul ARMANI de aseară de la Milano Fashion Week”, a mai declarat Valentina după ediția de anul trecut.

Mesajul transmis de prezentatoare după moartea lui Giorgio Armani

După ce Giorgio Armani s-a stins din viață, luna trecută, Valentina a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj: „Nu am avut onoarea să îl cunosc personal pe Giorgio Armani, dar am privilegiul să spun că modelul nostru MUR Model Management, Irina Maria Motoc, a pășit de două ori pe catwalk în show-urile sale.

Ea a adăugat: „Giorgio Armani era cel care se ocupa personal de alcătuirea ținutelor finale de show și, mai presus de toate, omul care știa să fie blând și încurajator cu modelele debutante. Un gentleman adevărat, un creator vizionar și un lider care a inspirat prin empatie și respect.

Odihnească-se în pace! Fie ca brandul Armani să rămână mereu un etalon de eleganță și locul unde tinerii aflați la început de carieră să găsească șansa de a se afirma”.

Giorgio Armani a murit la 91 de ani

Giorgio Armani, celebrul designer italian, a murit pe 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

„Giorgio Armani s-a stins din viață liniștit, înconjurat de cei dragi, după ce a muncit până în ultimele sale zile. A fost un vizionar, extinzându-și viziunea de la modă la fiecare aspect al vieții”, se arăta într-o declarație transmisă de Grupul Armani.

Cu câteva săptămâni înainte de a împlini 91 de ani, el a fost internat în spital din cauza unei infecții pulmonare, iar apoi și-a continuat recuperarea în locuința sa de pe via Borgonuovo, la Milano. Acest lucru l-a făcut să lipsească, lucru cu totul neobișnuit, de la prezentarea colecției sale din iunie.

„Regele” modei s-a născut la Piacenza, pe 11 iulie 1934. Era cel mai mic dintre frați, iar de la mama sa, Maria, a moștenit eleganța și rafinamentul în materie de stil. După război, familia lui s-a stabilit la Milano, notează Digi24.ro.

Moștenirea pe care o lasă în lumea modei este una impresionantă, Armani fiind o forță neobosită în această industrie.