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S-a aflat ce pensie are Viorel Lis. Oana, copleșită de problemele de sănătate ale fostului edil: „Nu mai știu ce să-i fac”

Oana Lis a dezvăluit ce pensie primește Viorel Lis și prin ce momente dificile trece din cauza problemelor de sănătate ale fostului primar al Capitalei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 16:46 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 16:47
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S-a aflat ce pensie are Viorel Lis. Oana, copleșită de problemele de sănătate ale fostului edil: „Nu mai știu ce să-i fac” | Instagram
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S-a aflat ce pensie primește Viorel Lis. Oana Lis a fost cea care a dezvăluit câți bani încasează lunar fostul edil al Capitalei, în contextul în care problemele sale de sănătate au adus, în ultima perioadă, și cheltuieli medicale importante.

S-a aflat ce pensie are Viorel Lis

Oana Lis traversează o perioadă dificilă din cauza stării de sănătate a soțului său. Viorel Lis se confruntă de mai bine de două săptămâni cu dureri care continuă să îi afecteze starea generală. În ciuda tratamentelor și intervențiilor medicale la care a apelat, problemele nu par să se fi ameliorat așa cum și-ar fi dorit cei doi.

Recent, Oana Lis a vorbit deschis despre perioada complicată prin care trece alături de fostul primar al Capitalei. Aceasta a explicat că Viorel Lis are dureri atât la nivelul oaselor, cât și al mușchilor, iar medicamentele și procedurile urmate până în prezent nu au reușit să îi aducă o ameliorare semnificativă.

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Din cauza situației, Oana Lis a fost nevoită să solicite ajutor medical la domiciliu. Vedeta a chemat ambulanța, iar ulterior un medic ortoped s-a deplasat acasă pentru a-l consulta pe Viorel Lis. În ultima perioadă, fostul edil a urmat mai multe forme de tratament, inclusiv perfuzii și injecții.

Toate aceste intervenții au presupus și cheltuieli importante. Oana Lis a dezvăluit că, într-un singur weekend, costurile medicale s-au ridicat la aproximativ 4.500 de lei. Tot atunci, aceasta a spus și ce pensie primește lunar soțul său.

„Am chemat salvarea acasă. Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei. Pensia lui e vreo 6.000. Mi-ar plăcea ca Viorel să stea fără dureri. E foarte greu să stai acasă cu dureri. Nu mai știu ce să-i mai fac”, a spus Oana Lis, potrivit Cancan.

Viorel Lis, supus unor noi investigații medicale

Pentru a afla care este cauza durerilor cu care se confruntă, Viorel Lis a trecut prin mai multe investigații medicale. Oana Lis a precizat că urmează să efectueze și o nouă analiză, care ar putea contribui la identificarea problemei și la stabilirea unui tratament potrivit.

Soția fostului primar al Capitalei speră ca medicii să găsească o soluție care să îi amelioreze durerile și să îi îmbunătățească starea de sănătate. Până atunci, Oana Lis îi este permanent alături și încearcă să îi ofere tot sprijinul de care are nevoie.

Vedeta nu a ascuns faptul că această perioadă este una extrem de solicitantă pentru amândoi. Pe lângă îngrijorarea provocată de problemele de sănătate ale lui Viorel Lis, familia trebuie să facă față și costurilor generate de consultații, investigații și tratamente.

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În ciuda tuturor dificultăților, Oana Lis speră ca următoarele investigații să ofere răspunsurile de care au nevoie, iar starea fostului edil al Capitalei să se îmbunătățească în perioada următoare.

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