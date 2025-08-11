Sarah, fiica Ancăi Serea, și-a serbat majoratul. Mesajul emoționant transmis de părinți: „Te iubim nespus”

Sarah, fiica Ancăi Serea, a împlinit 18 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere de majorat memorabilă.

Adi Sînă, soțul prezentatoarei TV, a făcut spectacol, iar mama tinerei i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Sarah, fiica Ancăi Serea, și-a serbat majoratul

Adi Sînă a animat atmosfera, a făcut show și a dansat împreună cu familia și invitații. Pentru această zi specială, fiica Ancăi Serea a ales o rochie scurtă, mulată, în care a strălucit. La rândul ei, Anca Serea a atras toate privirile prin apariția elegantă, ca întotdeauna.

„La mulți ani, Sarah noastră! Te iubim nespus și-ți dorim o viață de poveste”, a scris Anca Serea pe rețelele sociale.

Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, este mama a șase copii. Ea formează un cuplu cu Adrian Sînă, 48 de ani, din 2015, alături de care are patru copii: Noah, Ava, Moise și Leah. Vedeta mai are doi copii, Sarah și David, din relația cu omul de afaceri Filip Poplingher.

Acum, în centrul atenției a fost Sarah, care a absolvit liceul și a trecut cu succes examenul de Bacalaureat. Anca Serea a făcut publică media obținută de fiica ei pe Facebook: „9,87 și ajutorul meu de nădejde. Sarah”, a scris vedeta, alături de o fotografie în care apare îmbrățișându-și fiica, chiar în curtea liceului.

Sarah a trecut printr-o operație dificilă în 2023

În 2023, fiica cea mare a Ancăi Serea a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Sarah își făcuse analize și investigații, însă toate ieșiseră bine și nu indicau vreo problemă de sănătate.

„Nu avem nicio explicație. I-am întrebat pe medici, dar asta a fost situația. Nu avem ce să facem. Eu am această rutină, să fac analize, eu fac de două ori pe an, iar copiii – o dată pe an”, declara Anca Serea în februarie.

Vedeta nu se afla în București când fiica ei a început să se simtă rău, ci la munte, unde plecase cu copiii mai mici. Sarah nu a vrut să îi însoțească, având examene importante la școală, și a rămas acasă cu bunica.

„A fost un moment de cumpănă în viața noastră. Eram plecați la munte. Vacanța celor mici nu a coincis cu vacanța Sarei, care este la liceu, este în clasa a IX-a. Eu am insistat să meargă cu noi și să chiulească, parcă am presimțit ceva. Copilul fiind conștiincios, a zis că rămâne, că are niște examene de dat”, a povestit Anca, vizibil emoționată.

Acum, Anca Serea este liniștită, pentru că fiica ei, Sarah, se simte bine.

„A fost o operație destul de dificilă. A intrat în sala de operație pe la ora 18.00 și la ora 21.00, când noi eram deja în București, încă nu era ieșită din operație. Orele alea mi s-au părut cele mai lungi ore. Sarah a fost un copil norocos, pentru că s-a aflat pe mâna unor oameni excepționali (…) Pentru că eu sunt genul ăla de părinte foarte relaxat, din păcate…”, a declarat ea, conform Libertatea.

„Eu nu mă duc cu ei, nu știu cum sunteți voi, da eu nu mă duc de la prima febră, când face copilul 38. Eu stau acasă, am un pediatru de când era David mic. O sun, mă sfătuiesc cu ea. Sincer îți spun, deși mi-e rușine să recunosc, dacă aș fi fost eu cu ea acasă nu aș fi dus-o (la spital – n.r.). I-aș fi dat un antiinflamator, aș fi sunat doctorița, probabil aș mai fi temporizat un pic, dar iată că inima de bunică… ea a dus copilul la spital”, a mai spus vedeta.