Gluma virală cu Shakira după ce a cântat în deschiderea Campionatului Mondial. Ce a făcut vedeta

Shakira a cântat în deschidere la Cupa Mondială 2026 și a făcut un show de excepție, dar nu au lipsit glumele ulterioare. Despre ce este vorba.

Campionatul Mondial 2026 a debutat cu un spectacol impresionant pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, înaintea partidei de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.

Gluma virală cu Shakira după ce a cântat în deschiderea Campionatului Mondial

Fanii prezenți în tribune au avut parte de momente artistice spectaculoase, iar una dintre cele mai așteptate apariții a fost cea a Shakirei, care a fost vedeta ceremoniei inaugurale.

Turneul final, găzduit în premieră de trei țări – Statele Unite, Mexic și Canada – se va desfășura până pe 19 iulie, când este programată finala de pe MetLife Stadium din New Jersey.

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Pe scena ceremoniei de deschidere au urcat mai mulți artiști cunoscuți, printre care Danny Ocean, J Balvin, Belinda și Lila Downs. Totuși, momentul care a atras cele mai multe aplauze a fost cel al Shakirei. Artista columbiană a interpretat „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale 2026, ridicând în picioare zecile de mii de suporteri aflați în stadion, arată acest site.

La scurt timp după spectacol, cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre importanța păcii, solidarității și accesului la educație pentru copii.

„Fie ca această Cupă Mondială să aducă bucurie și să unească oameni din toate colțurile lumii. Să nu uităm nici de copiii care au nevoie de șanse reale pentru a-și construi un viitor mai bun”, a fost mesajul transmis de artistă.

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Prezența Shakirei la ceremonia de deschidere a generat și numeroase reacții amuzante în mediul online. O glumă devenită rapid virală susținea că artista a participat la mai multe ediții ale Cupei Mondiale decât naționala Italiei în ultimele două decenii.

Shakira și istoria sa cu Campionatul Mondial de fotbal

Referința face trimitere la faptul că Shakira a fost implicată în evenimentele oficiale ale Mondialelor din 2006, 2010, 2014 și 2026, în timp ce Italia a ratat calificarea la ultimele trei turnee finale.

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Înaintea startului oficial al competiției, spectatorii au asistat și la o ceremonie specială dedicată celor 48 de echipe participante. Steagurile tuturor naționalelor au fost purtate pe gazon într-un moment simbolic prezentat de actrița Salma Hayek. Seara s-a încheiat într-o notă elegantă, cu interpretarea piesei „DNA”, susținută de celebrul tenor Andrea Bocelli și artista EJAE.

Astfel, Cupa Mondială 2026 a început sub semnul muzicii, emoției și al speranței, oferind încă din prima zi un spectacol pe măsura celui mai important turneu de fotbal al planetei.