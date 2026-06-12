Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Gluma virală cu Shakira după ce a cântat în deschiderea Campionatului Mondial. Ce a făcut vedeta

Gluma virală cu Shakira după ce a cântat în deschiderea Campionatului Mondial. Ce a făcut vedeta

Shakira a cântat în deschidere la Cupa Mondială 2026 și a făcut un show de excepție, dar nu au lipsit glumele ulterioare. Despre ce este vorba.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 12:21 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 12:44
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Campionatul Mondial 2026 a debutat cu un spectacol impresionant pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, înaintea partidei de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.

Gluma virală cu Shakira după ce a cântat în deschiderea Campionatului Mondial

Fanii prezenți în tribune au avut parte de momente artistice spectaculoase, iar una dintre cele mai așteptate apariții a fost cea a Shakirei, care a fost vedeta ceremoniei inaugurale.

Turneul final, găzduit în premieră de trei țări – Statele Unite, Mexic și Canada – se va desfășura până pe 19 iulie, când este programată finala de pe MetLife Stadium din New Jersey.

Urmărește FIFA WORLD CUP 2026 pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Pe scena ceremoniei de deschidere au urcat mai mulți artiști cunoscuți, printre care Danny Ocean, J Balvin, Belinda și Lila Downs. Totuși, momentul care a atras cele mai multe aplauze a fost cel al Shakirei. Artista columbiană a interpretat „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale 2026, ridicând în picioare zecile de mii de suporteri aflați în stadion, arată acest site.

La scurt timp după spectacol, cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre importanța păcii, solidarității și accesului la educație pentru copii.

„Fie ca această Cupă Mondială să aducă bucurie și să unească oameni din toate colțurile lumii. Să nu uităm nici de copiii care au nevoie de șanse reale pentru a-și construi un viitor mai bun”, a fost mesajul transmis de artistă.

Citește și: Ținuta în care Shakira a deschis Campionatul Mondial 2026. Cum a apărut vedeta în Mexic

Prezența Shakirei la ceremonia de deschidere a generat și numeroase reacții amuzante în mediul online. O glumă devenită rapid virală susținea că artista a participat la mai multe ediții ale Cupei Mondiale decât naționala Italiei în ultimele două decenii.

Shakira și istoria sa cu Campionatul Mondial de fotbal

Referința face trimitere la faptul că Shakira a fost implicată în evenimentele oficiale ale Mondialelor din 2006, 2010, 2014 și 2026, în timp ce Italia a ratat calificarea la ultimele trei turnee finale.

Citește și: O echipă națională a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6000 de portocale. De ce au venit jucătorii cu mâncare de acasă

Înaintea startului oficial al competiției, spectatorii au asistat și la o ceremonie specială dedicată celor 48 de echipe participante. Steagurile tuturor naționalelor au fost purtate pe gazon într-un moment simbolic prezentat de actrița Salma Hayek. Seara s-a încheiat într-o notă elegantă, cu interpretarea piesei „DNA”, susținută de celebrul tenor Andrea Bocelli și artista EJAE.

artistă pe scenă
+3
Mai multe fotografii

Astfel, Cupa Mondială 2026 a început sub semnul muzicii, emoției și al speranței, oferind încă din prima zi un spectacol pe măsura celui mai important turneu de fotbal al planetei.

Deschiderea Mondialului, lider absolut de audiență! Antena, prima televiziune comercială din țară care transmite FIFA Wo...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep. E cu 24 de ani mai în vârstă decât ea Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep. E cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Observatornews.ro Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
Antena 3 Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $ Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Citește și
Azi începe Campionatul Mondial 2026, exclusiv în Universul Antena. Toate detaliile în timp real, programul complet, loturile
Azi începe Campionatul Mondial 2026, exclusiv în Universul Antena. Toate detaliile în timp real, programul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Coreea de Sud - Cehia 2-1. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Coreea de Sud - Cehia 2-1. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x