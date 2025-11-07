Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar, a încetat din viață. Starul din Shirley Valentine avea 85 de ani

Pauline Collins, una dintre cele mai îndrăgite actrițe britanice, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.
Pauline Collins s-a stins din viață. Mesajul familiei îndurerate
Potrivit BBC, aceasta a murit în casa sa din Londra, înconjurată de familie. Actrița suferea de Parkinson de mai mulți ani, iar moartea sa a fost una „liniștită”.
„Pauline a fost atât de multe lucruri pentru atât de mulți oameni, jucând o varietate de roluri în viața ei. O prezență luminoasă, plină de viață și isteață pe scenă și pe ecran. Cariera ei a fost una cu adevărat ilustră, interpretând politicieni, mame și regine.
Va rămâne pentru totdeauna în amintire ca iconica, hotărâta, vivacea și înțeleapta Shirley Valentine - un rol pe care și l-a făcut complet al ei. Eram familiarizați cu toate aceste părți ale ei pentru că magia ei era conținută în fiecare dintre ele.
Caldă, amuzantă, generoasă, atentă, înțeleaptă, ea a fost mereu alături de noi,” a menționat familia actriței, fără să uite să le mulțumească îngrijitorilor ei, care au avut grijă de ea cu „demnitate, compasiune și, mai presus de toate, dragoste”.
„Nu ne-am fi putut despărți de ea într-un mod mai pașnic. Sperăm să o vă amintiți în timpul în care era la apogeul puterilor sale; atât de fericită și plină de energie; și să ne acordați spațiul și intimitatea pentru a contempla o viață fără ea”, a mai fost menționat în mesajul public.
De asemenea, actorul John Alderton - și soțul vedetei - a postat un mesaj separat: „Ceea ce am văzut nu a fost doar gama ei strălucită de personaje diverse, ci și magia prin care scotea la iveală ce este mai bun în toți oamenii cu care a lucrat”, a spus el. „Ea dorea ca fiecare să fie special și făcea acest lucru fără să spună vreodată: «Uită-te la mine.» Nu e de mirare că a fost votată drept iubita națiunii în anii '70.”
Pauline Collins, o viață de poveste
Pauline Collins a câștigat de-a lungul anilor un Golden Globe Award, Bafta și a fost nominalizată la Oscar pentru rolul emblematic din Shirley Valentine, în 1990.
Pauline Collins a jucat pentru prima dată rolul principal din Shirley Valentine la Teatrul Vaudeville din Londra în 1988. Ea a câștigat în acel an premiul Olivier pentru Cea mai bună actriță. În anul următor a reluat rolul pe Broadway, New York, unde a obținut numeroase premii, inclusiv prestigiosul premiu Tony. Filmul cu același nume a fost lansat mai târziu în acel an.
A mai jucat și în filme precum City of Joy din 1991, cu Patrick Swayze, filmat în Calcutta, care i-a adus recunoaștere mai largă la nivel global.
Născută în Exmouth, Devon, în 1940, Pauline Collins a crescut aproape de Liverpool și și-a început cariera ca profesoară. Dragostea ei pentru scenă a determinat-o să se dedice actoriei ca activitate part-time, iar în 1957 a avut un rol ca asistentă în serialul TV Emergency Ward 10.
Debutul său cinematografic a avut loc în Secrets of a Windmill Girl în 1966, jucând rolul unei dansatoare fictive într-un club de striptease din Londra, Windmill Theatre.
După mai multe roluri pe scenă, ea și-a folosit accentul din Liverpool pentru a obține un rol principal în The Liver Birds în 1969. A jucat rolul lui Dawn în cinci episoade înainte de a pleca, fiind înlocuită de Nerys Hughes, care a interpretat rolul Sandrei.
De asemenea, a jucat în cinci episoade din Doctor Who, dar a declarat pentru The Guardian în 2012 că după ce a apărut în spectacol în 1967 în rolul Samanthei Briggs, i-au fost oferite alte 39 de episoade, dar le-a refuzat.
„Mi s-a părut ca o sentință la închisoare. Poate că mi-ar fi dat un profil timpuriu în cariera mea, dar atunci aș fi pierdut atât de multe lucruri”, a declarat actrița.
Prin intermediul actoriei și-a întâlnit soțul, John Alderton. S-au căsătorit în 1969 și au avut trei copii, Nicholas, Kate și Richard.
Alderton și Collins au jucat împreună în mai multe proiecte de televiziune și film, cum ar fi popularul serial ITV Upstairs, Downstairs, în care ea a interpretat rolul unei menajere.
A mai apărut într-o adaptare TV din 2005 a romanului Bleak House și în serialul Dickensian din 2015. De asemenea, ea a jucat rolul lui Cissy Robson în filmul Quartet din 2012 alături de Dame Maggie Smith, Michael Gambon, Tom Courtenay, Billy Connolly și Sheridan Smith.