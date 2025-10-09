TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea

TJ Miles și Francisca au anunțat de curând că vor deveni părinți. Iată ce pas important au făcut înainte de venirea pe lume a copilului.

TJ Miles și Francisca vor deveni părinți în mai puțin de patru luni. Cei doi au luat o decizie importantă care le va schimba viața.

TJ Miles și Francisca au dus relația la un alt nivel înainte de a deveni părinți

TJ Miles și Francisca au oficiat cununia civilă. Tânăra este însărcinată în luna a 5-a și și-au dorit ca primul lor bebeluș să vină pe lume într-o familie cu acte în regulă.

„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Iordache!” a postat Francisca pe rețelele de socializare.

Cei doi au semnat actele la Starea Civilă joia trecută, iar astăzi au făcut anunțul în mediul online. S-au bucurat în intimitate de mica lor familie, lăsând pentru mai târziu evenimentele grandioase precum cununia religioasă și petrecerea. Le-a fost alături la cununia civilă familia.

„Acolo a fost doar cununia civilă. Următoarele evenimente vor urma… Va avea loc la un moment dat și cununia religioasă. Probabil tot intim. Nunta mare va fi mai târziu, când o vom organiza. Luăm în calcul și varianta de a face nunta împreună cu botezul dar deocamdată nu ne-am făcut niciun plan în acest sens.

Nu e că am semnat acum și cu asta rămânem. Am vrut să ne cununăm civil înainte ca bebelușul să vină pe lume. Am considerat că e mai drăguț și mai bine așa. Joia trecută a avut loc evenimentul!” a declarat Francisca, conform unei surse.

După eveniment, tânăra a împărtășit cu urmăritorii câteva detalii: „Ce fac oamenii într-o zi ploioasă de joi? Merg la primărie să se căsătorească! Am ales să facem asta înainte ca bebelușul să vină pe lume.

Cununia religioasă, de asemenea este foarte importantă și va avea loc în viitorul apropiat. Nunta aia mare cu toată lumea și toți oamenii dragi, așa cum am zis în story-ul anterior, probabil peste ceva timp, probabil după o perioadă după naștere. Maybe nuntez… vedem noi!”

TJ Miles și Francisca au avut un început de relație sub semnul speculațiilor, zvonurile unei posibile legături între cei doi apărând în presă în perioada divorțului artistei. În ciuda acestora, Francisca a declarat că Tj Miles nu este motivul pentru care a semnat actele de divorț.

Cu toate acestea, cei doi au mărturisit că au simțit o atracție puternică încă de la prima întâlnire, însă au păstrat o relație strict profesională.

Deși au ascuns relația la început, în aprilie 2023, au decis să spună lucrurilor pe nume.

„Am negat-o pentru că ne-am plăcut. O chimie între noi au existat întotdeauna. Dar speculațiile astea eu le consider o binecuvântare pentru că m-au adus în punctul în care sunt acum.

Eu sunt separată din luna septembrie și divorțul e din luna ianuarie. Motivele divorțului n-au legătură. Am explicat la momentul respectiv. Lucrurile s-au întâmplat natural”, declara atunci artista, conform unei surse.

„Eu am avut o perioadă dificilă, Miles mi-a fost alături. După divorț mi-a fost cea mai greu. Eu eram foarte afectată și bulversată, el a fost alături de mine.

Dar nu a forțat lucrurile. Fiecare are viața lui acum. Oamenii trebuie să înțeleagă că oamenii niciodată la un divorț din cauza unei a treia persoană. Nu este cazul nostru. Noi suntem focusați pe viitor. Nu ești dator cu nimic nimănui, decât ție și lui Dumnezeu”, a adăugat Francisca.

TJ Miles dezvăluia la momentul respectiv că a aflat pe parcurs că Francisca este căsătorită: „A fost ca un roller coaster. Am aflat că era măritată pe parcurs. În Bali a fost pasul cel mai important prag pentru noi. S-au cam oficializat lucrăturile între noi. De abia așteptam să se știe.”

De atunci însă lucrurile s-au schimbat în mult mai bine, fiind un cuplu stabil, care se pregătește de venirea pe lume a primului copil.