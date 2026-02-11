TJ Miles și Francisca, primele imagini cu fetița lor. Artista a născut în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales pentru micuță

TJ Miles și soția lui, Francisca, sunt mai fericiți ca niciodată de când au devenit părinți pentru prima oară. Artista a adus pe lume, în urmă cu puțin timp, o fetiță perfect sănătoasă.

TJ Miles și soția lui, Francisca, sunt mai fericiți ca niciodată de când au devenit părinți pentru prima oară | Instagram

Francisca și TJ Miles au avut parte de un moment emoționant și intens. Fetița lor a venit pe lume mai devreme decât se așteptau. Chiar înainte de a intra în sala de naștere, artista a fost surprinsă cu lacrimi pe față.

Tânăra i-a dezvăluit partenerului ei că îi este frică și că a fost luată pe nepregătite de micuța lor. În emoțiilor acumulate înainte de marea întâlnire, Francisca a născut o fetiță perfect sănătoasă de la care nu își mai poate lua privirea.

Pentru o perioadă scurtă, artista și soțul ei au luat o pauză de la rețelele sociale pentru a se bucura de minunea lor, însă nu au uitat să își țină la curent fanii cu momentul important din viața lor.

Aceștia nu au stat prea mult pe gânduri și au publicat primele imagini cu fiica lor. De asemenea, Francisca a scos la iveală și numele pe care l-au ales pentru micuță.

Cum s-au pozat TJ Miles și Francisca alături de fiica lor. Primele imagini cu micuța au ajuns rapid în mediul online

Cea mai frumoasă etapă a vieții abia începe pentru TJ Miles și soția lui, Francisca. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară chiar la începutul săptămânii, pe 9 februarie 2026. Venirea micuței a adus în familia lor multă fericire și împlinire.

Pentru că are o relație specială cu prietenii virtuali, artista a decis să le-o prezinte pe fetița ei. Așadar, aceasta a distribuit primele imagini cu micuța pe contul de Instagram, la doar două zile de nașterea ei.

Mai mult, Francisca și TJ Miles au ales un nume deosebit pentru fiica lor. Aceștia au decis să o cheme Clara Lia.

„Noi și Clara Lia. Din 09.02.2026 pentru totdeauna!💖”, a fost descrierea folosită de solistă în dreptul postării.

Din pozele de pe rețelele sociale se poate observa faptul că TJ Miles este topit după fiica lui. Acesta s-a lăsat pozat în timp ce o ținea în brațe și o privea cu multă dragoste.

Postarea cântăreței a strâns o mulțime de like-uri și mesaje din partea fanilor. Aceștia și-au dorit să o felicite pentru marea realizare.

„Felicitări! Superb numele bebelinei!”, „Să vă trăiască și să vă aducă multe bucurii!”, „Felicitări! Să crească mare și sănătoasă!”, „Minunat, dragilor! Să fiți fericiți!” sau „Ce frumos! Să vă bucurați din plin!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

„Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, tati... pentru mâna strânsă, pentru lacrimile noastre”, este mesajul pe care artista a simțit să-l transmită soțului ei.