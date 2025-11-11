TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă

Antena Căutare
Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:27 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:46
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit civil la începutul lunii octombrie, iar acum și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu.

Imaginile cu TJ Miles și Francisca în fața altarului

TJ Miles și Francisca sunt doar la câteva luni distanță de a-și întâlni primul copil. Și-au dorit să fie o familie și în acte înainte ca bebelușul să vină pe lume.

După ce au semnat în fața ofițerului de Stare Civilă într-o ceremonie restrânsă, de care s-a aflat abia după ce a avut loc, la fel au procedat și în privința cununiei religioase.

„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Iordache!” a postat Francisca pe rețelele de socializare la câteva zile după ce s-a produs evenimentul.

„Acolo a fost doar cununia civilă. Următoarele evenimente vor urma… Va avea loc la un moment dat și cununia religioasă. Probabil tot intim. Nunta mare va fi mai târziu, când o vom organiza. Luăm în calcul și varianta de a face nunta împreună cu botezul dar deocamdată nu ne-am făcut niciun plan în acest sens.

Nu e că am semnat acum și cu asta rămânem. Am vrut să ne cununăm civil înainte ca bebelușul să vină pe lume. Am considerat că e mai drăguț și mai bine așa. Joia trecută a avut loc evenimentul!” a mai spus ea.

Recent, aceștia au făcut publice câteva imagini de la biserică. Francisca a purtat o rochie mulată, cu mâneci lungi și un detaliu floral, realizată de o creatoare de modă româncă. Rochia i-a pus în evidență burtica de gravidă, care a fost în centrul atenției.

TJ Miles a purtat cun costum negru cu rever satinat, pe care a ales să-l accesorizeze cu un ceas și un inel.

De asemenea, în cadrul petrecerii de nuntă au făcut și anunțul privind genul copilului.

„Un DA în fața lui Dumnezeu, înainte ca miracolul nostru să vină pe lume. Ne-am dorit ca acest moment să fie simplu, sincer și plin de sens. După ce ne-am unit sufletele și în fața legii, am simțit că e timpul să o facem și în fața lui Dumnezeu, pentru noi, pentru iubirea noastră și pentru sufletul care urmează să vină pe lume. (...)

„Mulțumim din suflet nașilor noștri Cătălin Moroșanu și Georgiana Moroșanu pentru că ne sunteți alături și pentru toată dragostea voastră! De acum suntem o familie! Mulțumim și fotografului nostru pentru că a surprins aceste momente așa cum le-am trăit: curate și pline de emoție! This is the first day of the rest of our lives!” a scris artista pe rețelele de socializare.

De asemenea, Francisca și TJ Miles au ținut să menționeze că aceasta nu a fost o petrecere de nuntă în toată regula, fiind o ocazie de a le împărtăși apropiaților dacă vor avea o fetiță sau un băiat, precum și pentru a sărbători o aniversare. Astfel că, le-au fost alături doar familia și apropiații, iar petrecerea propriu-zisă va avea loc la anul.

„Aceasta nu este nunta! Petrecerea cea mare va avea loc anul viitor, atunci când vom sărbători cum se cuvine alături de toți prietenii și oamenii dragi nouă.

Până atunci, am ales ca acest pas să fie doar despre noi și câțiva apropiați, discret, din inimă și pentru suflete”, au menționat ei.

