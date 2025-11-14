TJ Miles și Francisca au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiat. Cum au reacționat: „Inimile noastre sunt pline”

Francisca și TJ Miles se pregătesc să devină părinți. Artiștii au anunțat dacă vor avea o fetiță sau un băiat.

TJ Miles și Francisca au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiat

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil în secret, iar la doar câteva săptămâni au făcut și cununia religioasă. Artiștii au păstrat totul în privat, pentru a se bucura în tihnă alături de familie.

Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima oară, iar la petrecerea de după cununia religioasă au făcut și un gender reveal.

Francisca și TJ Miles au făcut anunțul mult așteptat. Cei doi vor avea o fetiță! Artista a mărturisit că și-a imaginat mereu că va fi mamă de băiat, însă TJ Miles a zis încă de la începutul relației că își dorește o fetiță. Cu toate acestea, voiau ca, indiferent de gen, copilul să fie sănătos.

Dorința artistului a fost împlinită, cei doi pregătindu-se pentru venirea pe lume a micuței.

„Fața lui când a văzut culorile artificiilor e priceless... Încă de când ne-am cunoscut, Miles mereu a zis că își dorește să fie tată de fete sau cel puțin primul lui copil trebuie să fie fată. Eu, deși mulți ani m-am imaginat mamă de băieți, de când am rămas însărcinată, am avut tot felul de gânduri, frici, întrebări, încât singurele rugăciuni ale mele au fost pentru sănătate și nu m-a interesat deloc de sexul bebelușului... ba chiar atâta lume din jurul meu m-a zăpăcit cu <<fetiță>> în sus și în jos, încât parcă m-am lăsat influențată și a început să îmi placă mai mult ideea de a fi mamă de fată”, a dezvăluit Francisca în mediul online.

Cuplul pregătește o petrecere de nuntă fabuloasă în vara lui 2026, când va avea loc și botezul micuței.