Oana Monea de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei. Ce destinație au ales

Oana Monea, frumoasa ispită de la Insula Iubirii, a decis să își sărbătorească ziua de naștere la 35 ani într-o vacanță superbă alături de iubitul ei.

Ispita de la Insula Iubirii se bucură de o relație minunată alături de iubitul ei pe care, până acum, a preferat să îț țină departe de ochii presei și lumina reflectoarelor.

Se pare că Oana preferă să se bucure în liniște de prezența iubitului ei, chiar dacă a stârnit curiozitatea multor fani. Ea și iubitul ei s-au cazat într-un hotel de cinci stele din Spania, iar excursiile pe care le-au făcut împreună i-au ajutat să descopere peisaje superbe.

Cazarea de lux ajunge chiar și până la 7.400 euro pentru un sejur de 6 nopți. Locația este superbă, dotată cu un dormitor matrimonial, piscină și o terasă cu o priveliște inedită, perfectă pentru seri romantice.

„Am ajuns într-un loc foarte frumos, nu știu exact cum se numește. El s-a ocupat de destinația de astăzi și e o plajă cu pietre. Eu m-am lăsat bătută, sunt într-un munte de pietre și acolo este al meu iubit care nu știu ce face, s-a dus la omul ăla acolo. (...) Uite, poftim, unde voia să mă aducă el pe mine. Uite, poftim, cum se chinuie. Nu-i mai bine că am rămas eu aici? Am leșinat”, povestea Oana Monea pe Insta Story râzând.

Oana se mai amuza pentru că iubitul ei părea că se împrietenește ușor cu localnicii și cu ce creaturi marine mai descoperă pe plajă. El i-a adus în mână un animal marin și îi spunea că acestea se mănâncă în stare crudă, cu puțină sare deasupra. Oana a refuzat să mănânce și îi spunea iubitului ei să o ducă înapoi în mare.

El a mai surprins-o după ce a prins o șopârlă mică pe care i-a adus-o, semn că în plimbările lor lungi s-au bucurat de peisaje și au descoperit lucruri noi.

Mai târziu, Oana a filmat când a mers la cină cu iubitul ei și a zis că era în căutare de supă Tom Yum, fiind preferata ei de când a gustat-o în Thailanda.

Frumoasa blondină pare că se distrează pe cinste alături de iubitul ei în destinația exotică în care au ajuns și s-a deconectat de tot pentru a se relaxa și a petrece momente unice alături de el.

De această dată, Oana l-a filmat în mai multe ipostaze pe iubitul ei, dar a avut mereu grijă să nu îi arate fața de aproape. Cu toate acestea, după fizicul său, se vede că cei doi se potrivesc, iar el este foarte atent și protectiv cu frumoasa blondină.

