Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Oana Monea de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei. Ce destinație au ales

Oana Monea de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei. Ce destinație au ales

Oana Monea de la Insulq Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei. Ce destinație au ales

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 14:51 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:53
Galerie
Frumoasa blondină pare că se distrează pe cinste alături de iubitul ei în destinația exotică în care au ajuns. | Antena 1

Oana Monea, frumoasa ispită de la Insula Iubirii, a decis să își sărbătorească ziua de naștere la 35 ani într-o vacanță superbă alături de iubitul ei.

Oana Monea și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță alături de iubitul ei

Ispita de la Insula Iubirii se bucură de o relație minunată alături de iubitul ei pe care, până acum, a preferat să îț țină departe de ochii presei și lumina reflectoarelor.

Citește și: Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel mai bun"

Articolul continuă după reclamă

Se pare că Oana preferă să se bucure în liniște de prezența iubitului ei, chiar dacă a stârnit curiozitatea multor fani. Ea și iubitul ei s-au cazat într-un hotel de cinci stele din Spania, iar excursiile pe care le-au făcut împreună i-au ajutat să descopere peisaje superbe.

Cazarea de lux ajunge chiar și până la 7.400 euro pentru un sejur de 6 nopți. Locația este superbă, dotată cu un dormitor matrimonial, piscină și o terasă cu o priveliște inedită, perfectă pentru seri romantice.

„Am ajuns într-un loc foarte frumos, nu știu exact cum se numește. El s-a ocupat de destinația de astăzi și e o plajă cu pietre. Eu m-am lăsat bătută, sunt într-un munte de pietre și acolo este al meu iubit care nu știu ce face, s-a dus la omul ăla acolo. (...) Uite, poftim, unde voia să mă aducă el pe mine. Uite, poftim, cum se chinuie. Nu-i mai bine că am rămas eu aici? Am leșinat”, povestea Oana Monea pe Insta Story râzând.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după încheierea emisiunii

Oana se mai amuza pentru că iubitul ei părea că se împrietenește ușor cu localnicii și cu ce creaturi marine mai descoperă pe plajă. El i-a adus în mână un animal marin și îi spunea că acestea se mănâncă în stare crudă, cu puțină sare deasupra. Oana a refuzat să mănânce și îi spunea iubitului ei să o ducă înapoi în mare.

El a mai surprins-o după ce a prins o șopârlă mică pe care i-a adus-o, semn că în plimbările lor lungi s-au bucurat de peisaje și au descoperit lucruri noi.

Mai târziu, Oana a filmat când a mers la cină cu iubitul ei și a zis că era în căutare de supă Tom Yum, fiind preferata ei de când a gustat-o în Thailanda.

Frumoasa blondină pare că se distrează pe cinste alături de iubitul ei în destinația exotică în care au ajuns și s-a deconectat de tot pentru a se relaxa și a petrece momente unice alături de el.

De această dată, Oana l-a filmat în mai multe ipostaze pe iubitul ei, dar a avut mereu grijă să nu îi arate fața de aproape. Cu toate acestea, după fizicul său, se vede că cei doi se potrivesc, iar el este foarte atent și protectiv cu frumoasa blondină.

colaj oana monea
+13
Mai multe fotografii

Citește și: De ce boală suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Ispita a făcut dezvăluiri dureroase. Afecțiunea nu are, deocamdată, vindecare

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: &#8220;Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă&#8221;
Observatornews.ro Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Fiica Iustinei și a lui Cornel Luchian de la Insula Iubirii a împlinit 1 an. Ce imagini a postat fosta concurentă cu Ivana
Fiica Iustinei și a lui Cornel Luchian de la Insula Iubirii a împlinit 1 an. Ce imagini a postat fosta concurentă...
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în cadrul evenimentului
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița: „Bărbați ca tine sunt…”
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița:... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze Kudika
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie? Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x