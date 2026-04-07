Vica Blochina iubește din nou. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți pe străzile din Capitală

Se pare că Vica Blochina iubește din nou pentru că a fost recent fotografiată de paparazzi în ipostaze tandre alături de noul ei iubit. Ei au ieșit în oraș, iar frumoasa blondină a atras atenția cu felul în care radia de fericire.
Vica Blochina a profitat de vremea frumoasă și a ieșit la plimbare alături de noul ei iubit, fără să se mai ferească de ochii curioșilor. Paparazzi i-au surprins imediat în ipostaze tandre și se vede că noul bărbat din viața ei o face cu adevărat fericită.
Vica Blochina are un nou iubit
De obicei, Vica Blochina este o fire discretă când vine vorba de viața ei personală și preferă să țină detaliile vieții sale amoroase departe de ochii presei. De această dată, însă, ea a dorit să se afișeze cu noul e iubit, iar imaginile cu cei doi vorbesc de la sine. Vedeta radiază și pare mai fericită ca oricând pentru că a fost surprinsă de paparazzi doar cu zâmbetul pe buze.
Ea și noul ei iubit au ieșit la o plimbare relaxantă la soare alături de alți prieteni de-ai lor precum Robert Stoica și Maria Constantin. Cei patru au petrecut împreună câteva ore la masa unui restaurant după care fiecare cuplu a plecat spre mașini.
Paparazzi i-au surprins pe Vica și noul ei iubit ținându-se de mână și râzând până au ajuns la mașină. Chimia dintre cei doi este evidentă, iar bărbatul misterios din viața Vicăi Blochina a arătat că e extrem de grijuliu și atent cu ea, potrivit imaginilor publicate de Cancan.
Vedeta s-a simțit prețuită și în centrul atenției, văzând cât de mult o apreciază noul ei partener. Cei doi s-au îmbrăcat casual, dar cu bun-gust. Vica Blochina a purtat un sacou negru supradimensionat, un top decoltat și o pereche de jeanși deschiși la culoare, la care a asortat o pereche de ochelari de soare, în timp ce iubitul ei a purtat pantaloni negri, jachetă neagră și o cămașă albă.
Chiar dacă nu a deranjat-o niciodată și a devenit faimoasă drept „cea mai cunoscută amantă din România”, Vica Blochina pare că are acum o relație serioasă. Fără să se sfiască, ea a vorbit recent despre această poreclă pe care a primit-o într-un podcast la care a fost invitată.
„Acum asta e, cu asta defilăm. Am devenit cunoscută, dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, «amantă», dar măcar îmi asum. 99% din populație au trecut prin povestea asta, singura care a rămas cu această etichetă sunt eu. Dacă stăm să ne gândim la multe persoane publice, pe care noi le cunoaștem…”, a declarat ea.
În ciuda gurilor rele și a imaginii sale publice distorsionate, Vica Blochina se declară acum fericită și se bucură de noua etapă pe care o trăiește în prezența iubitului ei.
Citește și: Nu ezită. Ce spune Vica Blochina despre porecla de „cea mai cunoscută amantă din România"