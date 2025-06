VIDEO | Paris Hilton a aterizat pe aeroportul din Craiova, alături de fiul ei. Va urca mâine seară pe scena Festivalului IntenCity

Paris Hilton a aterizat, vineri, 27 iunie 2025, la Craiova, unde va urca pe scena festivalului IntenCity. Artista a venit însoțită de fiul său.

Imaginile video cu Paris Hilton au fost postate de primarul din Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

„Paris Hilton a aterizat pe aeroportul din Craiova. Maine seară va fi pe scena Festivalului IntenCity”, a scris edilul, pe pagina de Facebook.

Ce mesaj le-a transmis Paris Hilton fanilor din România

IntenCity este primul festival din România care aduce împreună mai multe stiluri emblematice de muzică într-o singură experienţă unică: oldies, latino, pop, hip hop şi muzică electronică.

Festivalul IntenCity a început pe 26 iunie, iar ultima zi de distracție va fi duminică, 29 iunie. În cele patru zile, 100 de artiști de renume vor urca pe scenă și vor face show.

Potrivit organizatorilor, pe scena principală vor urca nume sonore precum J Balvin, G-Eazy, Timmy Trumpet, Tyga, Foster the People, alături de artişti români consacraţi ca B.U.G. Mafia, Loredana & Friends, Damian Drăghici & Brothers, Speak, dar şi Cyril şi Henrique Camacho & Opera Română Craiova. Pe scena secundară, amplasată în Sala Polivalentă, vor cânta Puya, Eran Hersh, Ian, Şatra B.E.N.Z., CTC, Erika Isac, Guess Who, NANE, RAVA.

Paris Hilton este una dintre artistele care va performa pe scena festivalului organizat pe Stadionul Oblemenco.

„Sunt nerăbdătoare să cânt la festivalul IntenCity pe 28 iunie. Va fi foarte distractiv! Ne vedem acolo”, le-a transmis ea fanilor din România.

„Cel mai probabil va vizita şi Hotelul Hilton care se află în construcţie, pe Calea Bucureşti. Ea pregăteşte un DJ set incendiar pentru festival”, a transmis primarul Craiovei.

Paris Hilton a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, după ce a început o carieră în modelling. Ea a semnat cu agenția de modelling T Management, deținută de Donald Trump, când avea doar 19 ani.

În anul 2000, ea a fost fotografiată pentru Vanity Fair de către celebrul fotograf David Lachapelle, alături de sora ei, Nicky Hilton.

Ea a început să apară pe podiumuri din întreaga lume, ce i s-a oferit oportunitatea să apară și în filme, precum Zoolander, cu Ben Stiller, Nine Lives, Win a Date with Tad Hamilton!, House of Wax, National Lampoon's Pledge This!, The Hottie and the Nottie, Repo! The Genetic Opera și altele.

În prezent, Paris Hilton este o personalitate media americană, femeie de afaceri, modeL, DJ, influencer și moștenitoare a lanțului hotelier Hilton.