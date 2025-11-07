Virginia Rogin, despre mariajul care i-a marcat viața. Și-a găsit refugiul în actorie: „Dacă de tine are nevoie, te duci”

Virginia Rogin este una dintre cele mai marcante figuri din cinematografia și teatrul autohtone. Iată ce poveste grea de viață a avut.

Virginia Rogin are 73 de ani dă viață unor personaje puternice pe scenele teatrelor sau pe micile ecrane. Aceasta este o prezență discretă și abia de recent și-a deschis sufletul, împărtășind povestea sa de viață.

Virginia Rogin, despre experiențele care i-au marcat viața

Virginia Rogin are o carieră impresionantă în teatru și televiziune. Deși viața profesională a fost încununată de succes, în plan personal lucrurile au fost umbrite de o mare dezamăgire.

Îndrăgita actriță a mărturisit în cadrul unui interviu că nu a mai avut curajul să se recăsătorească, după ce a trecut printr-o căsnicie nepotrivită și un divorț dureros. Aceasta a dat naștere unui băiat, Andrei, pentru care și rămas mai mult decât trebuia într-o relație care i-a făcut mult rău.

„Eu am avut o căsnicie foarte proastă. Am avut o căsnicie care și-a pus amprenta, am suferit foarte tare. Total nepotrivit a fost acest mariaj, dar știi cum e, cu destinul nu te pui. S-a născut Andrei, fiul meu, și am mai stat în această căsnicie, care era să mă coste chiar tot”, a mărturisit Virginia Rogin.

Aceasta a divorțat de Mircea Gândilă când fiul său avea doar 7 ani și a avut puterea să ia viața de la capăt. A primit sprijin de la admnistrația Teatrului Odeon și s-a dedicat copilului și profesiei sale.

„A făcut Andrei vreo 7 ani și am divorțat. Am luat-o de la capăt. Am lăsat tot și am plecat. Odeon mi-a dat casă, era imediat după Revoluție. Am stat într-un apartament lângă teatru, care avea sala din Giulești și sala de la Majestic. Administrativ, noi țineam de Giulești. Și am luat viața de la capăt. (...)

Nu am mai avut curaj niciodată să mă recăsătoresc sau să mă leg profund de cineva. M-am ocupat de educația copilului și de viața mea profesională.

Și atunci, când a murit, nu a fost o suferință cu totul specială. Eu nu spun nimic de rău de el, pentru că a fost tatăl copilului meu, dar și din respect pentru fiul meu. A fost experiența mea, copilul nu are nicio vină. El a fost un tată bun, dar un soț prost, și atunci nu m-am simțit împlinită pe plan personal.

Asta m-a marcat și mai tare și nu am scăpat niciun serial, nimic, pentru că, după ce Andrei a plecat la doctorat în America, am rămas chiar singură în orașul acesta unde nu aveam pe nimeni, nicio rudă”, dezvăluie actrița.

Virginia Rogin și-a găsit alinare și putere în muncă, astfel că și-a îndreptat toată atenția spre actorie. În același timp, se retrăsese în sine, ridicând bariere care nu au putut fi trecute de niciun alt bărbat. Astfel, nu s-a recăsătorit niciodată.

„Știi că munca te scoate din orice în viață. Și din durere, și din boală, și din tot. Munca este panaceu. Important este să ai de muncă. Și viața mea s-a rezumat la lucruri din acestea.

Nu pot să spun că am mai făcut pasiuni, că am mai fost iubită cine știe ce, pentru că tu, dacă nu ești dispusă să primești, nu primești. Mă mai întrebau: <<Dar erai frumoasă, talentată… De ce nu te-ai recăsătorit?>> <<Da, dar nu m-a cerut nimeni.>> Pentru că transmiți când ești dispusă, ori dacă eu eram închisă în mine și nu mă interesa…” spune ea.

Deși căsnicia cu fostul soț a marcat-o profund într-un mod negativ, Virginia Rogin mărturisește că l-a iubit extrem de mult, cunoscându-se în studenție. Deși totul a început ca o frumoasă poveste de dragoste, destinul a avut alte planuri pentru familia lor. În ciuda acestei experiențe, Virginia Rogin și-a asumat prorpiul destin și nu a dorit să își vorbească de rău fostul soț, gândindu-se la copilul lor.

„Legat de viața personală, nu am putut să spun că am mai trăit vreo iubire. Am trăit o iubire frumoasă în studenție, chiar și căsnicia debutase într-un fel așa, dar lucrurile nu se termină așa cum încep. A fost un sfârșit trist. Acesta a fost destinul și mi l-am asumat”, spunea ea cu dârzenie.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică la clasa prof.univ. Dem Rădulescu, actriţa a putut fi urmărită de-a lungul carierei în numeroase filme, piese de teatru, dar şi seriale româneşti semnate de către Ruxandra Ion, care s-au bucurat de un succes răsunător.

În serialul romance de la Antena 1, adaptare după producţia turcească Room 309, telespectatorii au urmărit-o pe Virgina Rogin în rolul Elisabetei Pop, cea care după dispariţia soţului său, cunoscutul arhitect Iosif Pop, rămâne vocea autoritară a familiei Pop.

A primit rolul cu entuziasm și spune că, de fapt, nu-și face niciodată planuri și că, de obicei, acceptă orice rol care îi „spune ceva”.

„Nu am. Niciodată nu mi-am făcut planuri. Nici nu cred în ele, pentru că poți fi dezamăgit. Stau din aproape în aproape. Nu sunt genul de actriță care așteaptă să vină nu știu ce rol mare. Un rol, chiar dacă e mic și spune ceva și regizorul are nevoie de tine, te duci și onorezi acel loc. Dacă de tine are nevoie, te duci. Nu aștept proiecte uluitoare care să îmi aducă mie Premiul Oscar. Aștept proiecte, propuneri din teatru și din film”, recunoaște actrița.