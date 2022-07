Stand-up Revolution sezonul 1, 3 iulie 2022. Stuart Kennedy, scoțianul cu trac de scenă care a făcut ravagii: „Nenorocitule!”

Stuart Kennedy este din Scoția, tocmai a împlinit 36 de ani și a surprins încă de la început, cu look-ul său. El a dezvăluit că își lasă părul să crească pentru că nu îi place să meargă la tuns, din cauza faptului că cei de acolo vor să intre în vorbă cu el. Și, în consecință, nu s-a mai tuns de trei ani.

Stuart Kennedy s-a apucat de stand-up pentru a scăpa de frica de scenă

Stuart susține că nu îi place să fie pe scenă, dar a început să facă stand-up pentru a-și depăși temerile. El este și chitarist, de peste 20 de ani, dar acest trac de scenă l-a împiedicat și în cariera de muzician. După o pauză de aproape doi ani, el a venit la Stand-Up Revolution „forțat” de prietena lui, Kim.

Concurentul are și un mesaj pentru jurați. „Uitați care e treaba! Am de hrănit trei pisici și o iubită și nu am serviciu, așa că dacă nu mă veți trece în etapa următoare, e posibil să vă simțiți prost pentru câteva minute și nu vreți asta, nu-i așa?

„Avem două sporturi naționale în Scoția. Primul este „înjunghierea” și cel de-al doilea sport național este să fii victimă a „înjughierii””.

După doar câteva glume, jurații au ridicat paravanul cu patru voturi verzi și în continuare, s-au bucurat de spectacol.

„E Billy Connolly după o lună în Vaslui” a spus Costel când l-a vâzut pentru prima dată.

Stuart Kennedy a găsit și câteva asemănări între România și Scoția, printre care și faptul că ambele țări au multe oi.

„În Scoția ne protejăm oile. Avem o lege care se numește „Îngrijorarea oilor””. Asta înseamnă că, în Scoția, teoretic, este ileagal să mergi la o oaie să-i spui: „Hei, ai oprit cumva gazul înainte să ieși din casă?””.

„Înseamnă că în Scoția este ilegal să îi trimiți un mesaj unei oi în care să îi scrii: „Hey, trebuie să vorbim!””.

„Îmi place să mă asigur că publicul meu, pe lângă râsete, pleacă de aici cu o masivă criză existențială”.

Jurizare Stuart Kennedy la Stand-Up Revolution

„Nenorocitule! Ai făcut ravagii aici în seara asta, nenorocitule!”, i-a strigat Vio.

„Stuart, chiar mi-a plăcut numărul tău. Ai avut o energie foarte bună, niște glume foarte bune. Îmi place abordarea ta, materialul tău se aseamănă cu al meu. Cumva, avem aceeași atitudine, îmi place de tine și mi-ar plăcea să fii în echipa mea”, i-a spus Teo și a făcut un apel la public să îl trimită la el.

Costel a încercat să îl convingă, cu un accent moldovenesc și ademenindu-l cu rachiu, iar Vio l-a complimentat pentru faptul că și-a asortat tricoul și încălțămintea.

„Doar pentru motivul acesta, mi-ar plăcea să lucrez cu tine”, a mai adăugat juratul.

Dan Badea a spus că îl consideră foarte potrivit pentru echipa lui Teo și asta s-a și întâmplat. Publicul l-a trimis pe Stuart Kennedy la Teo în echipă, spre bucuria comediantului care și-l dorea foarte mult.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.