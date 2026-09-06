Maria Dumitru de la Survivor a aflat sexul bebelușului. Fosta concurentă va avea un băiețel

Maria Dumitru trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta concurentă de la Survivor și soțul ei au aflat că vor deveni părinții unui băiețel.

Momentul a fost marcat printr-o petrecere specială, înconjurați de oamenii dragi.

Maria Dumitru se pregătește pentru un nou capitol al vieții sale. După ce a anunțat că este însărcinată, fosta concurentă de la Survivor a aflat acum și sexul primului său copil.

Viitorii părinți au organizat o petrecere de tip „gender reveal”, iar decorul a fost pregătit în nuanțe de roz și bleu, astfel încât nimic să nu dea de gol surpriza înainte de momentul cel mare. Alături de familie și de apropiați, Maria Dumitru și soțul ei au așteptat cu emoții să descopere dacă vor avea o fetiță sau un băiețel.

Maria Dumitru de la Survivor va deveni mamă de băiat

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Surpriza a fost dezvăluită în fața invitaților: Maria Dumitru este însărcinată cu un băiețel. Cei doi viitori părinți au trăit din plin momentul, iar imaginile surprinse la petrecere arată cât de emoționați au fost în timp ce așteptau vestea.

Evenimentul a avut loc într-un decor special, cu baloane roz și albastre, ursuleți și elemente dedicate bebelușului. În centrul atenției au fost, însă, Maria și soțul ei, care au aflat împreună că familia lor se va mări cu un băiețel. Pentru această zi, Maria Dumitru a ales o rochie albă scurtă, cu o fundă supradimensionată în partea din față, în timp ce soțul său a purtat o ținută lejeră, în aceeași cromatică.

O nouă etapă pentru fosta concurentă de la Survivor

Sarcina marchează o perioadă cu totul diferită pentru Maria Dumitru, pe care publicul a cunoscut-o și prin intermediul experienței sale de la Survivor.

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De această dată, provocările competiției au fost înlocuite de emoțiile pregătirilor pentru venirea pe lume a primului copil. După ce au împărtășit vestea sarcinii, Maria și soțul ei au acum încă un motiv de bucurie: știu că în curând vor deveni părinții unui băiețel.

Până la momentul în care își vor ține fiul pentru prima dată în brațe, cei doi se bucură de fiecare etapă a acestei perioade și au ales să împărtășească și cu cei care îi urmăresc unul dintre cele mai așteptate momente ale sarcinii.