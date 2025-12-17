Gabi Tamaș s-a despărțit de Concordia Chiajna. Mesajul transmis de clubul sportiv

Antena Căutare
Gabi Tamaș a încheiat colaborarea cu clubul sportiv Concordia Chiajna. Iată ce mesaj a transmis clubul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 17:00 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 17:00
Gabi Tamaș a încheiat contractul cu Concordia Chiajna | Antena 1, Hepta

Gabi Tamaș și-a încheiat cariera de fotbalist în urmă cu doi ani, însă a rămas în lumea sportivă, semnând cu clubul sportiv Concordia Chiajna ca director. Recent, colaborarea a încetat.

Ce mesaj a transmis Concordia Chiajna după încetarea contractului lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș, în vârstă de 42 de ani, a plecat de la Concordia Chiajna. Fostul fundaș era director sportiv la clubul respectiv încă din martie 2024.

„Clubul doreşte să-i mulţumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea şi implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuţia sa a fost apreciată şi va rămâne un reper important în istoria clubului.

Îi urăm lui Gabriel Tamaş mult succes în proiectele viitoare şi sperăm ca experienţa şi pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, a fost mesajul transmi de club, conform unei surse.

Câștigătorul Asia Express a început să joace fotbal la nivel profesionit în vara lui 1999 la FC Brașov, iar ulterior a fost apreciat la cluburi de renume din țară sau din străinătate. Acesta a jucat în nu mai puțin de 67 de selecții pentru Națională. În toamna anului 2023, sportivul și-a anunțat retragerea din fotbal.

Gabi Tamaş se pregătește de o nouă aventură: Survivor.

Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Două triburi sunt pregătite de confruntarea vieții lor – Faimoși și Războinici, iar fiecare dintre membrii lor așteaptă cu nerăbdare clipa în care vor porni spre Republica Dominicană.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

