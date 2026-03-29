Survivor, 29 martie. Cu nervii întinși la maxim, spiritele s-au încins la jocul de recompensă. Ce echipă a câștigat

După ce Faimoșii au reușit să câștige jocul de imunitate, azi va avea loc jocul de recompensă, iar cele două echipe vor lupta din greu.

Pentru jocul de recompensă Faimoșii și Războinicii au luptat din greu, pentru a se bucură de o masă delicioasă și provizii pentru trib.

În tribul Războinicilor a apărut un conflict între fete și băieți, după ce băieții le-au spus că ele au format o bisericuță. Fetele nu sunt de acord, dar se tem pentru viitorul lor în joc pentru că una dintre ele va fi eliminată în această seară. Cea care se teme cel mai tare pentru ea este Ramona pentru că a adus prea puține puncte echipei sale în ultima vreme.

Lupta e strânsă și presiunea e mare pentru jocul de recompensă din această seară

Astăzi Faimoșii speră să câștige jocul de recompensă pentru că mulți dintre ei duc dorul familiilor lor și simt că au nevoie de recompensa pentru comunicare.

La jocul de recompensă de astăzi, câștigătorii vor avea parte de yuka, cartofi, ceapă, usturoi, morcovi și paste. Pe lângă asta, ei vor gusta și tiramisu, bruschette, mozarella, raviolli cu brânză și vin roșu.

Trei concurenți din fiecare echipă vor intra în joc. Unul dintre ei va fi culcat pe platformă, în timp ce ceilalți doi vor acționa acea platformă cu două frânghii. Obiectivul este ca cel care se află pe platformă trebuie să mute totemurile dintr-o parte în alta și să le așeze pe acei suporți. Dacă un totem pică în interiorul ringului, doar persoana care este culcată pe platformă are voie să îl pună înapoi. Dacă totemul cade în exterior, atunci ceilalți doi concurenți pot lua totemul.

La prima rundă de alegeri participă trei fete și trei băieți din fiecare echipă. Faimoșii sunt cei care aleg primii. Bianca împotriva Mariei, Alberto împotriva lui Marian, Gabi împotriva lui Lucian, Loredana împotriva Andreei, Patricia împotriva Ramonei, Gigi împotriva lui Aris.

Primii care se luptă sunt Gigi de la Războinici și Aris de la Faimoși. Cel care aduce un punct echipei lui este Aris. Scorul e 1-0 pentru Faimoși.

Andreea de la Faimoși și Loredana de la Războinici sunt cele care intră în runda a doua. Cea care aduce un punct echipei este Loredana. Scorul este 1-1. Următorii care au intrat în joc sunt Marian de la Faimoși și Alberto de la Războinici. Concurentul care aduce punct echipei sale este Marian. Scorul e 2-1 pentru Faimoși.

Pentru runda următoare, cele care s-au luptat au fost Bianca de la Faimoși și Maria de la Războinici. Cea care a adus punct echipei sale este Maria. Scorul e 2-2. Gabriel de la Faimoși și Lucian de la Războinici sunt cei care se luptă în următoarea rundă. Concurentul care aduce un punct echipei sale este Gabi. Scorul este 3-2.

Patricia de la Faimoși luptă împotriva Ramonei de la Războinici, iar cea care câștigă un punct pentru echipa ei este Patricia. Scorul este 4-2 pentru Faimoși. Următorii la joc sunt Lucian de la Războinici și Cristian de la Faimoși. Cel care aduce un punct echipei sale este Lucian. Scorul este 4-3 pentru Faimoși.

Olga de la Faimoși intră în joc cu Patrice de la Războinici. Concurenta care aduce un punct echipei sale este Patrice. Scorul este 4-4. Urmează best off pentru că e egalitate. Bianca de la Faimoși și Loredana de la Războinici luptă la best off. Cea care aduce un punct echipei sale este Loredana. Jocul de recompensă este câștigat de Războinici care se vor bucura de o masă pe cinste, cu specific italienesc. Războinicii câștigă al doilea joc de recompensă din această săptămână.

