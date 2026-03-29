Survivor, 29 martie. Cu nervii întinși la maxim, spiritele s-au încins la jocul de recompensă. Ce echipă a câștigat

După ce Faimoșii au reușit să câștige jocul de imunitate, azi va avea loc jocul de recompensă, iar cele două echipe vor lupta din greu.

Publicat: Duminica, 29 Martie 2026, 23:00 | Actualizat Duminica, 29 Martie 2026, 10:53
Pentru jocul de recompensă Faimoșii și Războinicii au luptat din greu, pentru a se bucură de o masă delicioasă și provizii pentru trib. | Antena 1

În tribul Războinicilor a apărut un conflict între fete și băieți, după ce băieții le-au spus că ele au format o bisericuță. Fetele nu sunt de acord, dar se tem pentru viitorul lor în joc pentru că una dintre ele va fi eliminată în această seară. Cea care se teme cel mai tare pentru ea este Ramona pentru că a adus prea puține puncte echipei sale în ultima vreme.

Lupta e strânsă și presiunea e mare pentru jocul de recompensă din această seară

Astăzi Faimoșii speră să câștige jocul de recompensă pentru că mulți dintre ei duc dorul familiilor lor și simt că au nevoie de recompensa pentru comunicare.

La jocul de recompensă de astăzi, câștigătorii vor avea parte de yuka, cartofi, ceapă, usturoi, morcovi și paste. Pe lângă asta, ei vor gusta și tiramisu, bruschette, mozarella, raviolli cu brânză și vin roșu.

Citește și: Survivor, 27 martie 2026. Gabi Tamaș, accidentare dureroasă! Ce s-a întâmplat în tribul Faimoșilor, după înfrângere

Trei concurenți din fiecare echipă vor intra în joc. Unul dintre ei va fi culcat pe platformă, în timp ce ceilalți doi vor acționa acea platformă cu două frânghii. Obiectivul este ca cel care se află pe platformă trebuie să mute totemurile dintr-o parte în alta și să le așeze pe acei suporți. Dacă un totem pică în interiorul ringului, doar persoana care este culcată pe platformă are voie să îl pună înapoi. Dacă totemul cade în exterior, atunci ceilalți doi concurenți pot lua totemul.

La prima rundă de alegeri participă trei fete și trei băieți din fiecare echipă. Faimoșii sunt cei care aleg primii. Bianca împotriva Mariei, Alberto împotriva lui Marian, Gabi împotriva lui Lucian, Loredana împotriva Andreei, Patricia împotriva Ramonei, Gigi împotriva lui Aris.

Primii care se luptă sunt Gigi de la Războinici și Aris de la Faimoși. Cel care aduce un punct echipei lui este Aris. Scorul e 1-0 pentru Faimoși.

Andreea de la Faimoși și Loredana de la Războinici sunt cele care intră în runda a doua. Cea care aduce un punct echipei este Loredana. Scorul este 1-1. Următorii care au intrat în joc sunt Marian de la Faimoși și Alberto de la Războinici. Concurentul care aduce punct echipei sale este Marian. Scorul e 2-1 pentru Faimoși.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 12. Războinicii speră să câștige și jocul de imunitate de diseară. Se dă o luptă strânsă

Pentru runda următoare, cele care s-au luptat au fost Bianca de la Faimoși și Maria de la Războinici. Cea care a adus punct echipei sale este Maria. Scorul e 2-2. Gabriel de la Faimoși și Lucian de la Războinici sunt cei care se luptă în următoarea rundă. Concurentul care aduce un punct echipei sale este Gabi. Scorul este 3-2.

Patricia de la Faimoși luptă împotriva Ramonei de la Războinici, iar cea care câștigă un punct pentru echipa ei este Patricia. Scorul este 4-2 pentru Faimoși. Următorii la joc sunt Lucian de la Războinici și Cristian de la Faimoși. Cel care aduce un punct echipei sale este Lucian. Scorul este 4-3 pentru Faimoși.

Olga de la Faimoși intră în joc cu Patrice de la Războinici. Concurenta care aduce un punct echipei sale este Patrice. Scorul este 4-4. Urmează best off pentru că e egalitate. Bianca de la Faimoși și Loredana de la Războinici luptă la best off. Cea care aduce un punct echipei sale este Loredana. Jocul de recompensă este câștigat de Războinici care se vor bucura de o masă pe cinste, cu specific italienesc. Războinicii câștigă al doilea joc de recompensă din această săptămână.

Citește și: După victoria obținută la jocul pentru Recompensă, Războinicii caută câștigul și diseară, la Survivor

Survivor, 28 martie. Ce echipă a câștigat jocul de imunitate. Care a fost scorul la finalul jocului care le-a adus emoți... Survivor, 29 martie. Războinicii, la al șaselea duel de eliminare. Fetele sunt în pericol. Ramona vs. Loredana. Cine a p...
AS.ro “Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! &#8220;Nu plătesc taxe&#8221; Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
Observatornews.ro Criză de muncitori străini din cauza războiului din Iran. Cele mai afectate industrii din România Criză de muncitori străini din cauza războiului din Iran. Cele mai afectate industrii din România
Antena 3 „Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit „Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Survivor, 29 martie. Războinicii, la al șaselea duel de eliminare. Fetele sunt în pericol. Ramona vs. Loredana. Cine a plecat
Survivor, 29 martie. Războinicii, la al șaselea duel de eliminare. Fetele sunt în pericol. Ramona vs. Loredana....
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Survivor, 28 martie. Ce echipă a câștigat jocul de imunitate. Care a fost scorul la finalul jocului care le-a adus emoții tuturor
Survivor, 28 martie. Ce echipă a câștigat jocul de imunitate. Care a fost scorul la finalul jocului care le-a adus...
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!”
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!” BZI
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani Jurnalul
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie?
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie? Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
