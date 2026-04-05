Survivor, 5 aprilie 2026. Eliminare dureroasă pentru Faimoși. Cine a plecat acasă în săptămâna 13 de competiție

În ediția 39 din Survivor România, de pe 5 aprilie 2026, Faimoșii au avut de făcut o alegere dificilă. Bianca și Ceanu au intrat la duel, iar deznodământul a adus multă tristețe în tribul lor.

Publicat: Duminica, 05 Aprilie 2026, 23:00 | Actualizat Duminica, 05 Aprilie 2026, 23:35

Consiliul de duminică, de pe 5 aprilie 2026, i-a pus pe Faimoși într-o situație delicată. Pentru că au pierdut jocul de Imunitate, aceștia au fost nevoiți să voteze un concurent pe care să-l trimită la duel.

Concurenții au nominalizat-o pe Bianca. Vestea a luat-o prin surprindere pe tânără, aducându-i lacrimi pe față. Un lucru este cert, aceasta nu se aștepta la o astfel de mișcare din partea colegilor de trib.

De asemenea, Marian Godină a avut de făcut o alegere dificilă după un schimb de replici dure între Aris Eram și Gabi Tamaș. Acesta a câștigat colanul, motiv pentru care a desemnat cel de-al doilea concurent pe care să-l trimită la duel alături de Bianca.

„Nu mai am niciun dubiu. O să votez o persoană care mie îmi este foarte dragă și pe care vreau să o mai întâlnesc. Aș păstra legătura cu ea și după ce iese din competiție. Nu votez pe prietenii, ci din punct de vedere sportiv. Îl votez pe Ceanu în această seară”, a dezvăluit Marian Godină.

Ce concurent a fost eliminat de la Survivor România 2026, în ediția de pe 5 aprilie

Deși a pornit cu lacrimi în ochi pe traseu, Bianca a dovedit că își dorește să rămână în competiția din Republica Dominicană. Aceasta a reușit să își învingă colegul de echipă, salvându-se de la eliminare.

Așadar, Ceanu a primit vestea că trebuie să părăsească emisiunea în săptămâna 13. Tânărul a plecat cu părere de rău, dar mândru de întregul său parcurs din competiție.

„Mă simt bine, îmi pare rău că Ceanu pleacă. Diferența dintre noi astăzi a fost e că eu mi-am dorit mai mult decât Ceanu să rămân”, a dezvăluit Bianca cu zâmbetul pe buze.

„După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat. Am ajuns să ne înțelegem foarte bine, dar ăsta este Survivor! Sper din toată inima să fie bine la ei de acum încolo! Ne vedem acasă cu cel mai mare drag! Să aveți grijă de voi și să nu vă fie foame!”, a fost mesajul transmis de Ceanu.

De asemenea, tânărul a punctat faptul că a fost dezamăgit de unii concurenți. În plus, acesta a vorbit și despre frumoasa relație de prietenie pe care a legat-o cu Aris Eram. Cei doi s-au înțeles foarte bine în junglă.

„Eu m-am atașat de fiecare de aici, mai ales de Aris! Chiar am avut parte de oameni foarte mișto cu care sper să țin legătura și după această competiție!”, a mai adăugat Ceanu, vizibil emoționat.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri de la 20:30, iar sâmbătă și duminică de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

