Explozie de energie pe scena de la „Te cunosc de undeva!” în ediția patru din sezonul 14. Bella Santiago s-a transformat în Bebe Rexha, Grigore Gherman și-a schimbat total stilul, iar Alex și Monica Anghel au fost rapperi pentru o seară!

Seara de sâmbătă se petrece, firește, cu „Te cunosc de undeva”. Cea de-a patra ediția a sezonului 14 a început cu o transformare legendară. Florin Ristei, invitatul special din această ediție, s-a transformat în Prince și a interpretat melodia "The Most Beautiful Girl în the World".

Îmbrăcat într-un costum roșu și cu un păr negru, Florin Ristei a semănat perfect cu Prince, și trebuie să recunoaștem că a reușit să transmită o emoție puternică.

Privirea juriului din timpul prestației arată cât de bine s-a descurcat Ristei, iar apariția celor doua fete, îmbrăcate în rochie de mireasă, au creat un moment perfect!

La refren, Ristei a reușit să facă publicul să aplaude furtunos, dovadă că exercițiul și pregătirea au fost cu folos.

„Simțeam cum respiri muzică, cum inspiri muzică. Ești muzică!”, a spus Ozana Barabancea.

În ediţia a patra a sezonului 14 de la "Te cunosc de undeva!", Bella Santiago și-a pus un costum sexy și a devenit Bebe Rexha interpretând piesa "Say My Name".

Bella s-a descurcat formidabil, iar împreună cu dansatorii a animat tot platoul de la Te cunosc de undeva!.

Andreea Bălan nu s-a putut opri din privit atunci când Bella a început să-ți prezinte mișcările de dans, iar pe refren publicul a explodat și nu s-au abținut din urlat.

Costumul sexy purtat de Bella i-a scos în evidență toate trăsăturile superbe, iar mișcările lascive și senzuale au făcut ca toate privirile să fie ațintite asupra ei!

Bella a repetat mult pentru acest moment, deși Bebe Rexha nu e pe același registru pe care este ea, aceasta s-a descurcat minunat, mai ales că trebuit să și danseze în același timp.

„Draga mea, ești minunată! De fiecare dată când te văd cântând și dansâd în același timp faci show!”, a lăudat-o Andreea Bălan.

În ediţia a patra a sezonului 14 de la Te cunosc de undeva!, Ada și Cornel Palade se transformă în Cornelia și Lupu Rednic interpretând melodia „Care frunză pică jos".

Cei doi și-au intrat așa de bine în rol, încât cu greu îți poți da seama că e o transformare! Accentul maramureșan a oferit o notă autentică melodiei cântate de aceștia.

Îmbrăcați cu straie populare maramureșene și însoțiț de ansamblu, aceștia au transmis emoția unei piese atipice.

Monologul ținut de Cornel Palade la începutul momentului a provocat hohote de răs, acesta povestind puțin despre Cimitirul Vesel de lângă Sghetul Marmației.

„Un moment la fel de luminos așa cum l-ar fi prezentat și originalii!”, a spus Aurelian Temișan.

În ediţia a patra a sezonului 14 de la "Te cunosc de undeva!", Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut un show spectaculos transformându-se în Mary J. Blige şi Bono "One".

Nu mai este de mirare că Liviu și Andrei fac o pereche extraordinară și se descurcă minunat la transformări! Aceștia au reuși să transpună o melodie veche, plină de emoții direct pe scena de la Te cunosc de undeva și să-i facă pe toți să cânte odată cu ei.

Andrei Ștefănescu a fost din nou în rolul de femeie, însă știm cu toții că îl prinde foarte bine. Liviu a avut plete lungi și o privire de cuceritor romantic, iar amandoi pe scenă au creat un moment de poveste.

Toți s-au ridicat în picioare și au cântat în acelați timp cu ei. De la juriu, la concurenți și public, toți au dansat și au fredonat versurile profunde ale melodiei „One”.

Mai mult ca niciodată, aceștia au lăsat pentru un moment amuzamentul și au fost cât se poate de serioși pentru această interpretare.

În ediţia a patra a sezonului 14 de la Te cunosc de undeva!, Grigore Gherman se transformă în Guess Who interpretând melodia "Locul Potrivit".

Grigore reușește să își schimbe stilul complet și să transmită mesajul lui Guess Who, acompaniat de corul de copii și de decorul din spatele lui. Acesta s-a simțit foarte bine printre copii, ei fiind elevi lui!

După repetiții intense, Grigore Gherman a trecut de la stilul folcloric, la rap-ul românesc, cu toate că încă i se poate simți accentul bucovinean.

Grigore nu și-a schimbat doar stilul vocal, ci și pe cel estetic. Acesta poartă haine largi și și-a ras barba special pentru acest moment!

Aurelian Temișan l-a certat pe Grigore. Acesta își dorea să fie mai relaxat și să transmită mai mult!

În ediţia a patra a sezonului 14 de la Te cunosc de undeva!, Șerban Copoț și Cezar Ouatu se transformă în Romică Țociu și Cornel Palade interpretând melodia „Constantine, Constantine". Și unde e Țociu și Palate, automat există și show!

Șerban și Cezar au arătat că sunt o echipă și au creat un mare spectacol pe scena de la Te cunosc de undeva!, iar ceilalți concurenți, dar și juriul au fost impresionați de prestația lor.

Melodia „Constantite, Constantine” interpretată într-un mod diferit de cea originală, i-a ajutat pe băieți să creeze un moment inedit și să distreze tot publicul.

Cel mai frumos moment a fost când, atât Șerban și Cezar, cât și cuplu original, Țociu și Palade, au fost pe aceeași scenă și au cântat piesa împreună.

Andreea Bălan i-a felicitat pe băieți: „M-ați făcut să râd, m-ai făcut să dansez. Ați fost minunați!”

În ediţia a patra a sezonului 14 de la Te cunosc de undeva!, Alex și Monica Anghel se transformă în rapper pentru o seară! Aceștia vor fi Cardi B și Bad Bunny și vor cânta melodia „I like It”.

Este prima dată când Monica Anghel cântă rap și trebuie să recunoaștem că s-a descurcat excelent!

Show-ul a fost unul plin de culoare, dinamic și efervescent! Atât interpretarea lor cât și costumația au închegat tot momentul care a fost extraordinar.

„Nu aveam nici un dubiu că nu va ieși!”, a spus Aurelian Temișan mândru că a avut parte de un asemenea moment!

În ediţia a patra a sezonului 14 de la „Te cunosc de undeva!”, Diana Matei se transformă în Radu Ille și cântă piesa „Ș-am să cant”.

La pregătire, Diana a muncit mult pentru a face din acest moment unul excepțional! Radu Ille este un personaj plin de energie care nu se controlează foarte mult, în schimb, Diana este persoana care vrea să dețină controlul, iar acest lucru i-a făcut munca și mai grea.

Pe scenă, momentul Dianei a fost unul exploziv. Energia pe care a emanat-o aceasta a transmis ceea ce trebuia, iar juriul a fost uimit.

Concurenții aflați pe canapea, abia reușeau să se controleze și să nu iasă la dans, deși unii chiar s-au ridicat și au dansat!

Andreea Bălan a fost uimită de moment: „A fost cardio!”

În ediţia a patra a sezonului 14 de la Te cunosc de undeva!, Sorana Darclee se transformă în Randi și ne aduce aminte de o piesă foarte cunoscută, care a avut un mare succes și a rămas în memoria tuturor. Aceasta va interpreta piesa „Beijo”.

Momentul Soranei a fost unul exploziv și plin de culoare. Acompaniată de balet a prezentat o coregrafie uimitoare care a făcut-o pe Andreea Bălan să zămbească în continuu.

Momentul, parcă tăiat din videoclip a provocat urlete și aplauze în sală.

„E greu să cânți și să dansezi în același timp! Ai nevoie de ani de studiu pentru a face performanțe, însă te-ai descurcat minunat!”, a fost sfatul Andreei Bălan pentru Sorana.

Cardi B și Bad Bunny i-au ajutat pe Alex și Monica Anghel să câştige cea de-a patra ediție a sezonului 14 „Te cunosc de undeva!”

Este a doua ediție consecutivă pe care perechea formată din Alex și Monica Anghel au câștigat-o, dovedind din nou că au muncit să că fac o echipă minunată.

Aceștia au primit premiul de 1.000 de euro din partea Antena 1 pe care îi vor dona unei femei din Oradea, Alexandra, o mamă care își crește singură cei trei copii. Cauza este susținută de Fundația Mereu Aproape.

După o seară plină de energie în care concurenții au făcut show pe scena de la „Te cunosc de undeva!”, a venit momentul ca ruleta să ofere concurenților următoarele personaje în care se vor transforma.

Primii care trag maneta ruletei sunt Ada și Cornel Palade care vor interpreta perechea Patti Labelle și Celia Cruz.

Grigore Gherman se va traversti în ediția de săptămâna viitoare și o va interpreta pe Loredana. Nici Șerban Copoț și Cerz Ouatu nu rămân mai prejos și primesc surorile Alice și Ellen Kessler.

Sorana Darclee primește o provocare pentru următoarea ediție, pentru că o va interpreta pe Sofia Vicoveanca. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu rămân pe același stil ca și Sorana și primesc personajele Fuego și Anastasia Lazariuc.

Diana Matei se bucură de un personaj bun pentru că a primit tot o blondă și anume Meghan Trainor, în schimb, Bella Santiago rămâne cu hainele pe ea de data asta și îl imită pe Apache Indian.

Câștigătorii din această seară, Alex și Monica Anghel îi vor interpreta pe Celine Dion și Elvis Presley.

