Ediția din 25 octombrie 2025 a show-ului The Ticket România a fost una plină de energie, umor și talent autentic. Ce provocare i-a dat Cătălin Bordea lui Mike.

Momentul care a ridicat platoul în picioare i-a aparținut lui Mike Woodhams, concurentul care a reușit performanța de a cânta pe mai multe voci, transformând scena într-un adevărat spectacol muzical, cu imitarea vocilor mai multor cântăreți celebri din lume.

Pe cine a sunat prima oară Mike Woodhams după ce a coborât de pe scena de la The Ticket. Provocarea dată de Cătălin Bordea

Voia bună s-a reinstalat instantaneu după prestația sa. Publicul și jurații au fost pur și simplu cuceriți de talentul și carisma lui Mike. „Aș dori să văd mai multe momente ca acestea, pentru că a fost absolut briliant!”, a spus Mihai Bendeac, impresionat de originalitatea momentului.

Micutzu l-a felicitat și el, în timp ce Delia a completat cu entuziasm: „Aș da toți banii pe acest show, pentru că ești genial!”. Concurentul s-a bucurat să audă aceste complimente.

Maurice Munteanu a încheiat șirul aprecierilor cu o replică simplă, dar sinceră: „Am iubit prestația ta!”. Mike Woodhams a plecat acasă cu 11.415 lei, dar, mai important, cu admirația tuturor celor prezenți în platou.

După ce a coborât de pe scenă, Mike a fost întâmpinat de prezentatorii emisiunii, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, într-un cadru oferit de DIGI, partenerul oficial al show-ului.

„Felicitări!”, i-au spus amândoi, entuziasmați de momentul unic. „M-am simțit tare bine pe scenă!”, a răspuns Mike, încă sub emoția aplauzelor.

A urmat o întrebare care a stârnit râsete: „Pe cine ai sunat prima oară după ce ai coborât de pe scenă?”, a vrut să afle Bordea. Mike a răspuns sincer și amuzant: „L-am sunat pe iubitul meu, care m-a întrebat dacă am murit pe scenă, și i-am zis că nu!”

Replica promptă a lui Cortea a venit imediat: „Ba nu, din contră, ai rupt scena în două!”

Provocarea lui Bordea: o farsă „cu semnal bun”

Discuția s-a transformat rapid într-un moment de comedie.

„Te-ai folosit vreodată de talentul tău să faci o farsă unui prieten la telefon?”, l-a întrebat Bordea.

„Nu, dar cred că trebuie să mă apuc!”, a glumit Mike.

Cătălin Bordea, cunoscut pentru umorul său, a lansat imediat o provocare: „Poți să-l suni pe Bendeac și să te dai drept Shakira? Să-i spui să-și dea demisia și să plece cu tine!”, i-a spus râzând, în aplauzele echipei.

Concurentul s-a amuzat și a plecat cu zâmbetul pe buze.

