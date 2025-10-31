Radu, fiul Ancăi Dinicu, a împlinit un an. Ce obiecte surprinzătoare a ales de pe tăviță la tăierea moțului

Antena Căutare
Anca Dinicu a devenit mamă în urmă cu un an. Iată cât de mult a crescut micuțul juratei The Ticket și cum a fost petrecerea aniversară.

Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 15:30
Anca Dinicu și Georgian Păun sunt un cuplu discret. Cei doi s-au cunoscut în mediul online, s-au logodit în Thailanda în vara anului trecut, iar acum au aniversat un an de când sunt părinții unui băiețel minunat.

„Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. Ce pot spune este că suntem bine, ne susținem reciproc și învățăm să fim mai buni atât separat, cât și împreună.

Citește și: Cum a reacționat iubitul Ancăi Dinicu când a aflat că va fi tată. Jurata The Ticket a dezvăluit totul: „Nu, nu ne doream un copil”

M-a atras ce am văzut, adică o poză! (râde) Mi-a captat atenția și am zis: „Hm, cine e băiatul acesta?. Prima noastră întâlnire a fost surprinzătoare. N-am plănuit în detaliu, dar am simțit că se aliniază lucrurile cumva. A fost chimie de la început. Am vorbit ore în șir, nu exagerez!

Am avut seri în care efectiv nu ne puteam opri din povestit despre orice. A fost genul acela de conexiune care te face să simți că ai reluat o conversație dintr-o viață trecută. Și da, am tot vorbit… mult! S-ar putea spune că ne-am îndrăgostit vorbind”, relata actrița primele momente petrecute cu tatăl băiețelului său.

Citește și: Cine e și cum arată partenerul Ancăi Dinicu, jurata de la The Ticket. Cei doi au împreună un băiețel

Cât de mult a crescut Radu, fiul Ancăi Dincu. Ce obiecte a ales de pe tăvița de moț

Anca și Georgian au simțit încă de la prima întâlnire că au o conexiune deosebită. În urmă cu un an au devenit părinți, iar viața s-a schimbat în și mai bine.

Jurata The Ticket a postat câteva imagini de la aniversarea lui Radu. Micuțul a avut parte de o petrecere tematică, cu decorațiuni în formă de animăluțe sălbatice, chiar și tortul a respectat tematica respectivă.

Anca l-a ținut pe cel mic în timp ce el alegea obiectele care i-au atras atenția de pe tăvița de moț. Câteva fotografii surprind momentul în care Radu alege o figurină în forma Premiului Oscar, iar apropiații actriței glumesc spunând că: „Radu a luat Oscarul înaintea Ancăi”.

Citește și: Cine e Anca Dinicu, jurata show-ului The Ticket. În ce proiecte a mai colaborat cu Mihai Bendeac

De asemenea, micuțul a ales o minge de baschet, ceea ce l-a făcut extrem de fericit pe tatăl lui, care a avut o carieră sportivă notabilă.

Cei trei formează un mic univers plin de zâmbete, primele cuvinte și primii pași în viață, nu doar în creșterea și educația lui Radu, ci ca întreg, ca familie.

Georgian Păun a cerut-o pe jurata The Ticket în căsătorie, însă aceasta nu dorește să se grăbească, fiind implicată în mai multe proiecte la momentul actual. Cei doi doresc să aibă timp să se bucure de moment și să fie înconjurați de cei dragi.

Citește și: Ce promisiune i-a făcut Anca Dinicu fiului ei. Cât de mult a crescut Radu și cu cine seamănă

„Nu, n-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos.

Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos. Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă”, spunea Anca Dinicu.

