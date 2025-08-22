Cine e Anca Dinicu, jurata show-ului The Ticket. În ce proiecte a mai colaborat cu Mihai Bendeac

Anca Dinicu este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film, fiind o femeie extrem de talentată.

Noua jurată a show-ului The Ticket, în vârstă de 35 ani, se bucură atât de succes pe plan profesional, cât și pe plan personal, având un familie frumoasă alături de soțul ei și fiul lor.

Actrița s-a născut pe 9 decembrie 1989 și încă de mică și-a arătat pasiunea pentru actorie.

Cine e Anca Dinicu, jurata de la The Ticket

După absolvirea liceului, Anca a urmat Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” și are un master în Arta Actorului, la aceeași facultate.

Anca Dinicu și-a început cariera la vârsta de 8 ani, atunci când a apărut la Televiziunea Română în primul ei sketch, alături de celebra Stela Popescu. Ea și-a început cariera la teatru în 2012, când a jucat în piesa „Boeing-Boeing”.

De-a lungul carierei sale, Anca a jucat în mai multe filme și seriale precum Băieți de oraș, Zăpadă, Ceai și Dragoste, Love Story, White Lines, Teambuilding, Haita de acțiune, Scara B și Căsătoria.

Anca Dinicu a jucat în numeroase piese de teatru pe scenele de la Teatrul Notarra și Teatrul de Comedie din capitală.

Pentru filmul Căsătoria și serialul Băieți de oraș, Anca Dinicu a colaborat cu Mihai Bendeac, cei doi fiind prieteni de foarte mulți ani.

Frumoasa actriță a devenit pentru prima dată mamă în urmă cu un an și formează un cuplu minunat alături de soțul ei, Georgian Păun.

The Ticket, premiera pe 6 septembrie

Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” – show-ul care aduce spectacolul în prim-plan și oferă bani pe loc. Cătălin Bordea și Nelu Cortea intră în rol de prezentatori.

Un show atipic pentru peisajul televiziunii românești, The Ticket nu caută doar talent brut, ci spectacolul total: acel moment scenic care stârnește emoție, energie și aplauze sincere. Aici, nu doar ce știi să faci contează, ci și cum alegi să te exprimi. Iar jurații – fiecare cu experiență, gust și autoritate în zona de entertainment – sunt pregătiți să valideze performanțele memorabile.

La rândul său, și proaspăta mămică, Anca Dinicu a răspuns în stilul caracteristic „Sunt pregătită. M-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am spălat mașina. Gata! Mâine începem să filmăm”. Ea revine pe micile ecrane la mai puțin de un an de când a născut.

"Scriu aceste rânduri cu inima bubuind de emoție și cu un nod în gât – și nu, nu e de la sarmale ca de obicei, ci pentru că, în doar câteva ore, urmează să fac ceva ce n-am mai făcut niciodată: să fiu jurată într-o emisiune de tip Talent Show. E o onoare și o responsabilitate mare. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung de partea cealaltă a “baricadei”, dar iată-mă. Promit să fiu sinceră, fără filtre, cu un ochi atent și o inimă deschisă. Voi spune ce gândesc, cu empatie, dar și cu onestitate. Aștept cu bucurie momentul în care concurenții vor păși pe scenă – cu emoții, visuri, curaj și… talent. Mult talent! Îi admir pe toți cei care au curajul să iasă în față și să spună lumii: „Uite ce pot eu!” Ce pot să promit este că voi fi prezentă 100%, că voi oferi feedback autentic și constructiv și că nu va lipsi nici umorul. Vreau ca fiecare apariție pe scenă să fie o experiență pentru toți, și pentru cei de pe scenă, și pentru cei de acasă. Așa că… stați aproape! Începe un nou capitol pentru mine și, sper eu, o emisiune care o să vă țină cu sufletul la gură (și uneori cu lacrimi de râs în colțul ochiului)”, a mai adăugat Anca Dinicu despre noul show.

