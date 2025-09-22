Antena Căutare
Cum a început povestea de iubire dintre Anca Dinicu și tatăl fiului ei. Actrița a fost cerută în căsătorie vara trecută

Anca Dinicu și-a găsit fericirea în brațele lui Georgian Păun. Cei doi sunt împreună de puțin timp, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat. Pentru că este foarte discretă când vine vorba de viața personală, puțini sunt cei care știu cum s-au cunoscut actrița și partenerul său.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 12:28 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 13:12
Anca Dinicu și-a găsit fericirea în brațele lui Georgian Păun. Cei doi sunt împreună de puțin timp, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat.

Anca Dinicu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Georgian Păun. Deși este un nume celebru în showbizul românesc, actrița preferă să își țină relație și familia departe de ochii curioșilor.

Recent, aceasta a scos la iveală detalii mai puțin știute despre bărbatul din viața ei. Mai mult, jurata de la „The Ticket” a povestit despre cererea în căsătorie de care a avut parte în vara anului trecut, în Thailanda.

Cum s-au cunoscut Anca Dinicu și Georgian Păun, tatăl fiului ei

De asemenea, Anca Dinicu a mărturisit că l-a cunoscut pe tatăl fiului ei într-un mod clasic, în mediul online. Aceștia au avut parte de o întâlnire neașteptată, unde și-au dat seama că sunt suflete pereche.

„Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. Ce pot spune este că suntem bine, ne susținem reciproc și învățăm să fim mai buni atât separat, cât și împreună.

M-a atras ce am văzut, adică o poză! (râde) Mi-a captat atenția și am zis: „Hm, cine e băiatul acesta?. Prima noastră întâlnire a fost surprinzătoare. N-am plănuit în detaliu, dar am simțit că se aliniază lucrurile cumva. A fost chimie de la început. Am vorbit ore în șir, nu exagerez! Am avut seri în care efectiv nu ne puteam opri din povestit despre orice. A fost genul acela de conexiune care te face să simți că ai reluat o conversație dintr-o viață trecută. Și da, am tot vorbit… mult! S-ar putea spune că ne-am îndrăgostit vorbind.”, a povestit ea, potrivit viva.ro.

Ce spune Anca Dinicu despre cererea în căsătorie și nunta cu Georgian Păun

Deși a avut parte de o cerere în căsătorie memorabilă, Anca Dinicu nu și-a făcut încă planuri de nuntă. Cei doi nu se gândesc la marele eveniment deoarece sunt implicați în multe proiecte ce necesită timp.

„Nu, n-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos.

Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos. Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă!”, a mai povestit actrița, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, Anca Dinicu și Georgian Păun au reușit să construiască o relație bazată pe iubire, respect și comunicare. Aceștia își împart viața între carieră și familie, păstrând un echilibru perfect.

De asemenea, jurata de la „The Ticket” se bucură de fiecare moment petrecut alături de iubitul și fiul ei.

