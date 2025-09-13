The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. De pe un șantier naval din Italia, pe scena The Ticket: povestea uimitoare a lui PANTI

Episodul 2 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 13 septembrie 2025. PANTI, costumat în pantera roz și cu fața ascunsă, a oferit un moment spectaculos. A cântat la clape într-un stil unic, iar în spatele personajului se află Pantelimon Florentin, care lucrează pe un șantier naval în Italia și nu are studii muzicale. Prestația sa i-a adus suma de 8.755 de lei.

Sambata, 13.09.2025, 21:30