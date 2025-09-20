The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Jodarfaquir Alexia Doll, singura femeie fachir din lume, s-a atârnat de piele și și-a introdus ace în obraz

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Alexia Doll vine din Barcelona, are 38 de ani și este singura femeie fachir din lume. Pe scena The Ticket, concurenta a stat pe ace, a fost atârnată de piele și și-a introdus ace în obraz, totul sub privirile juraților și ale publicului. Jodarfaquir Alexia Doll a primit, în total, 6.625 de lei.

