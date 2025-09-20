The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Trupa Haiducu a combinat muzica populară cu nuanțe de rock! Juriul a fost impresionat!

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Cei din trupa Haiducu au îmbrăcat muzica populară în nuanțe de rock, iar pe Micutzu l-au cucerit, declarându-se fanul lor. Maurice Munteanu, în schimb, a simțit să o stilizeze puțin pe solista din trupă. Pentru momentul lor, cei din trupa Haiducu au primit suma de 13.505 de lei.

Sambata, 20.09.2025, 23:29