The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Momentul Rodicăi Ghiban: De la versuri deocheate, la confesiuni personale

Episodul 5 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 4 octombrie 2025. Rodica Ghiban a venit din Maramureș pentru a cuceri publicul cu o piesă proprie, presărată cu mesaje îndrăznețe și mult umor. Sub numele de scenă „Sexy moroșanca”, ea a reușit să stârnească hohote de râs. Momentul a venit și cu o dezvăluire emoționantă despre parcursul personal al concurentei, care a fost felicitată de Maurice Munteanu pentru curaj și asumare. La final, publicul i-a răsplătit momentul cu 1.940 de lei.

