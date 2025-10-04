Antena Căutare
The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Momentul Rodicăi Ghiban: De la versuri deocheate, la confesiuni personale
The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Momentul Rodicăi Ghiban: De la versuri deocheate, la confesiuni personale

Episodul 5 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 4 octombrie 2025. Rodica Ghiban a venit din Maramureș pentru a cuceri publicul cu o piesă proprie, presărată cu mesaje îndrăznețe și mult umor. Sub numele de scenă „Sexy moroșanca”, ea a reușit să stârnească hohote de râs. Momentul a venit și cu o dezvăluire emoționantă despre parcursul personal al concurentei, care a fost felicitată de Maurice Munteanu pentru curaj și asumare. La final, publicul i-a răsplătit momentul cu 1.940 de lei.
Sambata, 04.10.2025, 23:25
The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Jurații au decis! Cine merge în Marea Finală

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Jurații au decis! Cine merge în Marea Finală

Sambata, 04.10.2025, 23:32 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Acrobație în diamant: Alexandra Stancu, moment spectaculos și strălucitor

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Acrobație în diamant: Alexandra Stancu, moment spectaculos și strălucitor

Sambata, 04.10.2025, 23:30 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Ama, adolescenta de 16 ani care a îmbinat vocea cu dansul și a obținut peste 10.000 de lei

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Ama, adolescenta de 16 ani care a îmbinat vocea cu dansul și a obținuit peste 10.000 de lei

Sambata, 04.10.2025, 23:10 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Moment controversat de hipnoză! Anca Dinicu, sceptică față de numărul lui Cezar Iulian

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Moment controversat de hipnoză! Anca Dinicu, sceptică față de numărul lui Cezar Iulian

Sambata, 04.10.2025, 23:00 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Show plin de viață și dans cu Armonia Seniorilor

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Show plin de viață și dans cu Armonia Seniorilor

Sambata, 04.10.2025, 22:50 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Matei Ionescu, tânărul acrobat care a ținut publicul în suspans cu numărul său de acrobație

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Matei Ionescu, tânărul acrobat care a ținut publicul în suspans cu numărul său de acrobație

Sambata, 04.10.2025, 22:40 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Publicul, fermecat de Pianoforte Gigante! Maurice Munteanu: „Eu aș da suma maximă"

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Publicul, fermecat de Pianoforte Gigante! Maurice Munteanu: „Eu aș da suma maximă”

Sambata, 04.10.2025, 22:20 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Enyco Matyas aduce pe scenă un moment inedit pentru Stela Popescu

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Enyco Matyas aduce pe scenă un moment inedit pentru Stela Popescu

Sambata, 04.10.2025, 22:06 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Un spectacol de neuitat: Trio Spumante combină dansul cu momentele comice

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Un spectacol de neuitat: Trio Spumante combină dansul cu momentele comice

Sambata, 04.10.2025, 21:36 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Dans, talent și pasiune: Challenge Family umple scena cu un moment coregrafic

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Dans, talent și pasiune: Challenge Family umple scena cu un moment coregrafic

Sambata, 04.10.2025, 21:27 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Nicu Pistol a adus nostalgia anilor '80 pe scenă! Concurentul a cântat la linguri

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Nicu Pistol a adus nostalgia anilor ‘80 pe scenă! Concurentul a cântat la linguri

Sambata, 04.10.2025, 21:07 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Aija Taheria a ridicat sala în picioare cu un număr de acrobație aeriană uluitor: „Impecabil!"

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Aija Taheria a ridicat sala în picioare cu un număr de acrobație aeriană uluitor: „Impecabil!”

Sambata, 04.10.2025, 20:40
